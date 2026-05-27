“성과급 15% 줄어” 소문돌자 “파업해야” 요구 빗발 출장 가려다 발길 돌린 회장 “지난해보다 30% 늘어” 해명까지

[헤럴드경제=도현정 기자] 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 성과급이 줄어들 수 있다는 소문이 돌며 직원들 사이에서 파업을 요구할 정도로 동요가 커지자, 웨이저자 회장이 출장도 취소하고 직원들을 달래는 해프닝을 겪었다.

27일 대만중앙통신 등 대만 매체에 따르면 웨이 TSMC 회장은 이날 오전 예정됐던 출장을 취소하고 직원들과 긴급 간담회를 갖기로 했다.

이는 직원들 사이에서 최근 성과급이 지난해보다 줄어들 것이란 소문이 도는 것에 대해 사실이 아니라 해명하며, 성과급 체계를 설명하기 위한 자리다.

긴급 간담회는 각 공장의 강당, 회의실 등에 직원들이 참석한 가운데 진행될 예정인데, 수용할 수 있는 인원이 제한돼 각 사업장에서 온라인으로 참가 신청을 받았다. 관심이 높다 보니 참석 신청은 이날 30분도 안 돼 마감됐다고 전해진다.

웨이 회장은 전날인 지난 26일 사내 메일을 보내고, 오는 29일에 직원들에게 성과급을 지급할 것이라 알렸다. 성과급은 직원들이 그 액수를 미리 확인할 수 있게 할 계획인데, 이날 간담회에서 이에 대한 설명을 할 것으로 전해졌다. 직원들의 질문에도 대답할 예정이다.

웨이 회장은 직원들 사이에서 성과급이 지난해보다 15% 가량 줄어들 것이라는 소문이 돌고, 이에 불만이 쌓인 직원들이 파업을 요구하기까지 하자, 소문은 사실이 아니라고 해명했다. 그는 사내 메일에서 “올해 1분기 성과급은 지난해 같은 기간보다 30% 늘어난다”라며 “개인별 성과급 액수는 직급·근속연수·고과 등에 따라 다르겠지만, 전체적으로 올해 한 해 성과급 증가율이 지난해 증가율보다 높을 거라 믿는다”고 언급했다.

그는 이어 “회사가 안정적으로 성장함에 따라 직원들의 성과급이 계속 늘어날 것이라 믿는다”며 직원들을 달랬다.

TSMC에 직원복지위원회가 있지만 노조는 없어, 실제 파업이 일어나기는 어려운 구조다. 정당한 노동쟁의행위를 인정받기 어려운 상황이기 때문이다. 그럼에도 이날 웨이 회장이 긴급히 직원들과의 소통 행사를 진행하기로 한 것은, 내부 소통 문제로 직원 사기에 영향을 끼치는 것을 우려한 조치로 해석된다. 최근 삼성전자가 성과급 문제로 파업 문턱까지 가면서, 역대급 사이클을 타고 있는 반도체 업계에서 성과급을 둘러싼 노사 이견이 경영 리스크의 하나로 부각되고 있다.