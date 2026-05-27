[헤럴드경제=홍승희 기자] 대우건설은 한국건설기술연구원과 함께 ‘2026 대우건설 하이퍼 세이프티(Hyper Safety) & 인공지능(AI) 오픈 이노베이션’을 개최하고 건설 현장에 적용 가능한 혁신 기술과 아이디어를 보유한 기업 및 예비 창업자를 공개 모집한다고 27일 밝혔다.

이번 오픈 이노베이션은 건설 현장의 안전 강화와 품질 고도화를 핵심 목표로 디지털 전환과 스마트 건설 기술 혁신을 위해 마련됐다. 대우건설은 현장 근로자의 안전과 시공 품질 향상에 기여할 수 있는 혁신 기술을 적극 발굴·실증해 안전한 건설 현장을 구현하는 한편, AI와 로보틱스를 활용한 주요 사업의 경쟁력도 강화해 나갈 계획이다.

모집분야는 ▷ 스마트 안전 및 품질 ▷ AI(인공지능) ▷ 로보틱스 및 자동화 ▷ 항만 및 공항 ▷ 기타 혁신 아이디어 등 총 5개 분야다. 특히 중대재해 예방을 위한 AI 기반 위험 예측 및 사고 예방 솔루션, 디지털 트윈을 활용한 현장 모니터링, 지능형 BIM 기반 품질관리, 건설 자동화 기술 등 현장 안전사고를 선제적으로 차단하고 시공 품질의 정밀도를 한 단계 끌어올릴 수 있는 혁신 기술 발굴에 집중할 계획이다. 이를 통해 대우건설의 ‘안전 최우선 경영’ 체계를 더욱 견고히 구축해 나간다는 방침이다.

공모 기간은 오는 28일부터 6월 19일까지며 서류심사와 대면 발표 평가 등을 거쳐 우수 기업을 선정한다. 선정 기업은 이후 대우건설 실제 시공 현장에서 현장 실증(Poc)과 현업 부서와의 긴밀한 협업을 통해, 안전성·품질 효과를 실증 데이터로 검증받고 프로젝트 적용 가능성을 확인하게 된다. 최종적으로 실증 효과가 우수한 유망 스타트업의 기술은 대우건설 현장에 적용 범위를 확대하는 등 사업화 지원도 함께 이뤄질 예정이다.

대우건설과 한국건설기술연구원은 선정 기업을 대상으로 최대 5000만원 규모의 PoC 지원금은 물론, 공동상품 개발 및 사업화, 기술 컨설팅, 우선 구매 검토, 공동 기술 개발 등 다양한 지원 프로그램도 함께 제공할 예정이다.

대우건설 관계자는 “이번 오픈 이노베이션은 혁신 기술을 보유한 스타트업과의 협업을 통해 건설산업의 중대재해 예방뿐 아니라 AI를 활용한 스마트 건설의 새로운 비전과 미래를 만들어가기 위한 프로그램”이라며 “당사가 중점적으로 추진하는 스마트 안전과 AI 기반 건설 혁신을 함께 이끌어갈 유망 기업들의 많은 참여를 기대한다”고 밝혔다.

한편 대우건설은 설계 자동화부터 계약 문서 분석, 현장 안전 관리에 이르기까지 전사적으로 AI 기술을 현장에 도입하고 있다. 대표적으로 지난해부터 방대한 해외 계약서의 리스크를 10분 만에 분석하는 ‘바로답 AI’를 개발해 업무 효율성을 극대화했다.