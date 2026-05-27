[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 다음 달 80세 생일날 개최되는 이종격투기(UFC) 대회에 앞서 백악관 마당에서 들어서고 있는 초대형 격투기 경기장의 윤곽이 공개됐다.

26일(현지시간) AP·AFP통신 등에 따르면 이날 백악관 남쪽 잔디밭(사우스론)에서는 격투기 경기장 건설 현장 내 크레인들이 대형 금속 아치 구조물을 들어 올려 제자리에 두는 모습이 취재진에게 목격됐다고 연합뉴스는 전했다.

트럼프 행정부는 미국 건국 250주년을 맞아 대규모 기념 행사를 준비하고 있다.

그중 하나는 백악관 UFC 대회 ‘UFC 프리덤 250’이다. 행사일인 6월14일은 트럼프 대통령의 80번째 생일이다. 트럼프 대통령은 그간 UFC에 각별한 관심을 보여온 바 있다.

트럼프 대통령은 지난 7일 백악관 집무실로 UFC 선수들을 초청해 이번 대회를 홍보했다. 당시 백악관 잔디밭 한복판에 팔각형 모양 UFC 경기장이 들어서는 조감도도 공개했었다.

마당 내 대회를 직접 볼 수 있는 인원은 4500명, 경내 바깥에 있는 스크린을 통해 무료로 시청할 수 있는 인원은 최대 10만명이라고 소개하기도 했다. 당시 트럼프 대통령은 이번 대회에 나서는 UFC 선수들에게 둘러싸여 “우리는 큰 경기를 치를 것”이라며 “앞으로 다시는 없을 일이며, 전에도 일어난 적 없는 일”이라고 했다.

지난 3월 UFC 측은 이번 백악관 대회가 6개 경기로 구성될 것이라고 발표했다. 일리아 토푸리아와 저스틴 게이치가 격돌하는 라이트급 챔피언전도 포함됐었다.

다만, 일각에서는 백악관 마당이 역사적 상징성이 있는 곳이고, 중동 사태로 인해 물가 부담 등이 이어지는 가운데 ‘트럼프식 이벤트’를 위한 대회 비용이 막대하다는 우려도 나온다고 한다.

백악관 측은 UFC 측이 비용을 전액 부담, 미국 납세자의 세금은 한 푼도 쓰지 않는다고 AFP에 알렸다. UFC 모회사는 대회 비용을 최소 6000만달러(약 905억원)로 예상했으며, 기업 후원 등을 통해 절반가량을 회수할 수 있기를 바란다고 지난 2월 밝혔다.

트럼프, UFC에 각별한 ‘관심’

한편 리얼리티 쇼 스타 출신인 트럼프 대통령은 직접 수차례 UFC 경기장을 찾는 등 열렬한 팬의 모습을 꾸준히 보여왔다.

지난달 12일 미국 CNN방송과 월스트리트저널(WSJ) 등 보도에 따르면 미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바마드에서 마라톤 종전 협상 끝에 결렬을 선언했을 당시에도 트럼프 대통령은 플로리다주 마이애미에서 UFC 경기를 관람하고 있었다고 연합뉴스는 전했다.

당시 트럼프 대통령은 UFC 327 경기를 보기 위해 플로리다주 마이애미의 카세야 센터에 도착했다.

WSJ은 트럼프 대통령이 데이나 화이트 UFC 최고경영자(CEO)와 주요 경기를 시청할 것이라며 장녀 이방카 트럼프와 마이애미 출신인 마코 루비오 미 국무장관과 함께 했다고 전했다.

CNN 방송은 트럼프 대통령과 루비오 장관을 취재하던 현장 기자들이 트럼프 일행이 미소를 지으며 경기를 즐기는 모습을 목격했다고 전하기도 했다.

이슬라마바드에서 이란과의 협상 타결이 불발됐다고 J.D. 밴스 부통령이 발표한 직후 경기장 대형 스크린에서는 트럼프 대통령과 루비오 국무장관의 모습이 비춰졌다고 보도하기도 했다고 연합뉴스는 덧붙였다.

당시 밴스 부통령은 이슬라마바드에서 이뤄진 이란 협상 관련 기자회견에서 이란, 파키스탄을 포함한 3자 회담을 진행하는 사이 트럼프 대통령과 지속해 소통했다고 밝힌 바 있다.