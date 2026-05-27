[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 주요 대도시 중 절반이 1년 사이 집값 하락을 경험할 정도로 주택 경기 둔화가 심화되고 있는 것으로 나타났다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 다우존스 인덱스는 26일(현지시간) 올해 3월 미국의 ‘코어로직 케이스-실러 주택가격지수’(전국 기준)가 지난해 같은 기간보다 0.7% 상승했다고 밝혔다. 상승률은 지난 2월(0.8%)보다 더 떨어져, 경기 둔화 신호를 냈다.

팬데믹 이후 미국의 주택 가격이 가파르게 치솟고 미국의 주택담보대출 금리 수준이 높은 수준을 유지하자, 잠재적 주택 매수자들이 관망세를 유지한 게 주택 경기 둔화로 이어진 것으로 보인다.

미국 국책 담보대출업체 프레디맥에 따르면 미국의 30년 고정금리 주택담보대출의 평균 금리는 지난 2월 말 6% 밑으로 떨어졌다가 이란 전쟁이 발발하면서 지난 3월 들어 다시 6%대가 됐다.

집값 변화율은 지역별로 크게 갈렸다. 시카고(6.1%), 뉴욕(4.0%), 클리블랜드(3.0%) 등은 주택 가격이 강세를 이어갔다. 반면 시애틀(-2.5%), 덴버(-2.0%), 탬파(-1.9%), 댈러스(-1.7%), 피닉스(-1.6%) 등지는 주택 가격이 하락했다.

일명 선(sun)벨트로 불리는 미국 남부 주요 도시들은 팬데믹 이후 인구 유입이 늘면서 집값이 다른 지역 대비 가파르게 상승한 이후 조정기에 들어선 것으로 보인다.

20개 주요 도시 중 집값이 1년 새 하락한 곳은 10곳에 달했다. 이번에 발표한 3월분 자료 수집이 누락된 디트로이트는 2월 주택 가격이 전월 대비 하락했다.

S&P 글로벌의 니콜러스 고덱 채권 거래상품 및 원자재 부문 수석은 “미국 20개 주요 도시 중 절반 이상에서 주택 가격이 3월 들어 전년 대비 하락했다”며 “이는 주택경기 둔화가 더 광범위하게 심화하고 있음을 반영한다”라고 말했다.