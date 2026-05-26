[헤럴드경제=나은정 기자] 18세 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포됐다가 조사를 받고 풀려난 일본프로야구 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케(47) 감독이 결국 스스로 지휘봉을 내려놨다.

26일 스포츠호치, 닛칸스포츠 등 일본 언론에 따르면 아베 감독은 이날 오전 도쿄 구단 사무실에서 긴급 기자회견을 열고 자진 사임 의사를 밝혔다.

그는 “전통 있는 요미우리 감독의 이름을 더럽혀 매우 깊이 사죄하고 싶은 마음뿐”이라며 “제 가족 문제로 많은 야구팬 여러분과 프로야구 관계자 여러분, 그리고 회사에 큰 걱정과 폐를 끼쳐 정말 죄송하다”고 눈물로 사과했다.

이어 “이런 식으로 팀을 떠나게 돼 정말 많은 폐를 끼쳤다고 생각한다”면서 “큰딸이 이제 고등학교 3학년으로 예민한 시기인 만큼, 부디 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 간곡히 부탁드린다”고 당부했다.

아베 감독은 전날 오후 7시 10분쯤 도쿄 시부야 자택에서 경찰에 체포돼 조사를 받은 뒤 자정을 넘어 석방됐다. 그는 음주 상태에서 18세 큰딸과 15세 작은딸의 다툼을 말리려다 항의하는 큰딸을 밀어 넘어뜨렸던 것으로 알려졌다.

경찰은 큰딸에게서 전화 신고를 받은 아동 상담소 측의 통보로 출동했는데, 큰딸은 챗GPT(대화형 인공지능 프로그램)에 아버지와의 갈등을 상담했다가 아동 상담소에 신고한 것으로 드러났다.

큰딸은 이날 서한을 통해 “내 의도와는 완전히 다르게 대대적인 경찰 출동과 보도로 이어져 너무나 죄송하다”며 “아버지와는 사건 당일 이미 화해했다”고 입장을 밝혔다.

그러나 아베 감독은 폭행 혐의가 보도되자 이날 야마구치 도시카즈 요미우리 구단주에게 즉시 사임 의사를 전달했고, 구단주는 이를 받아들였다.

요미우리 신문에 따르면 야마구치 구단주는 “(아베 감독이) 폭력을 행사한 사실을 무겁게 받아들이며 감독직을 계속 수행하는 것은 용납할 수 없다고 판단했다”고 말했다.

요미우리 구단은 이날 퍼시픽리그 팀인 소프트뱅크 호크스와 경기부터 하시가미 히데키(60) 코치에게 감독 대행을 맡겼다.

한편 아베 감독은 요미우리 자이언츠에서 19년간 포수로 활동한 일본 프로야구계 스타다. 현역 시절 통산 2132안타, 406홈런, 1285타점을 기록했고, 2020년 은퇴 직후 2군 감독과 1군 코치를 거쳐 2024년부터 요미우리 사령탑에 올랐다. 감독 부임 첫해 팀을 센트럴리그 정상으로 이끌며 지도력도 인정받았다.