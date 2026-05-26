KCC건설이 임직원을 대상으로 응급처치 및 심폐소생술 교육을 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 교육은 이달 22일부터 시작됐으며 약 180명의 임직원이 참여한다. 교육은 오는 6월까지 총 3회차로 운영되며 회차별로 나눠 진행된다.

프로그램은 대한적십자사 전문강사가 참여하는 실습 중심 교육으로 구성됐다. 응급상황 발생 시 기본 행동요령과 상황별 응급처치 방법을 익힐 수 있도록 했으며, 심폐소생술(CPR), 자동심장충격기(AED) 사용법, 기도 폐쇄 대응 등을 주요 내용으로 다룬다.

KCC건설은 해당 교육을 1999년부터 운영해 오고 있으며, 코로나19 기간 일부를 제외하고 정기적으로 실시해왔다. 회사 측에 따르면 올해까지 누적 참여 인원은 약 2800명이다.

교육은 임직원 교육 체계의 일환으로 운영되며 직급별로 일정 수준 이상의 교육 이수를 권장하고 있다. 이를 통해 응급상황 발생 시 초기 대응 역량과 안전 인식 제고를 지원한다는 설명이다.

KCC건설 관계자는 “사옥 내 자동심장충격기(AED)를 비치하고 정기 교육을 통해 사용법과 대응 절차를 안내하고 있다”며 “앞으로도 안전교육을 지속 운영할 계획”이라고 말했다.