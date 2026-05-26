‘대한민국, AI 강국으로의 대도약’ 주제 15~18일 진행…올해로 39회째 AI 패러다임 변화 속 미래 전략·혁신 방향 모색

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국경제인협회(한경협)가 오는 7월 15일부터 18일까지 제주에서 AI 시대 기업의 생존 전략과 미래 경쟁력을 논의하는 ‘2026년 한경협 경영자 제주하계포럼’을 연다. 기업인 400여명이 한자리에 모여 AI 전환(AX)과 데이터 인프라 경쟁, 리더십 변화 등을 집중적으로 논의할 예정이다.

올해로 39회째를 맞는 이번 행사는 AI 기술 확산과 산업 패러다임 변화 속에서 기업이 갖춰야 할 미래 전략과 혁신 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

올해 포럼 주제는 ‘대한민국, AI 강국으로의 대도약’이다. ‘AI 시대, 기업 경영의 새로운 방향’을 중심으로 AI 경영체제, AX(AI Transformation), 데이터 인프라 경쟁 등 다양한 주제를 다룰 예정이다.

한경협 경영자 제주하계포럼은 기업인들이 새로운 인사이트와 협력 기회를 얻는 경제계 대표 포럼으로 자리매김해 왔다. 이번 포럼을 통해 급변하는 AI 시대에 기업이 어떤 방향으로 혁신해야 하는지 함께 고민하고 해법을 모색하는 자리를 제공할 계획이다.

이번 포럼에는 AI와 경영 전략 분야 전문가들이 대거 연사로 나선다. 전 프로바둑기사인 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수는 ‘AI를 이긴 유일한 인간, 그리고 그 이후의 질문’을 주제로 강연한다. AI 시대 인간의 통찰과 리더십의 의미를 기업인들과 공유할 예정이다.

또 백준호 퓨리오사AI 대표는 ‘AI 인프라 전쟁의 본질’을 주제로 AI 경쟁과 데이터센터 시대의 흐름을 짚어낸다. 이 밖에도 강석훈 에이블리 대표가 ‘AI 성공 방정식’을, 박민준 뤼튼테크놀로지스 AX CIC 대표는 ‘AX 전환’을, 과학커뮤니케이터 궤도는 ‘인문학적 시선에서의 AI’를, 송길영 작가는 ‘AI 시대의 기업 방향성’을 주제로 강연에 나선다.

참가자 간 교류와 재충전을 위한 다양한 프로그램도 함께 마련된다. 제주체임버오케스트라 공연과 가수 린의 라이브 콘서트, 골프·관광 프로그램 등이 진행된다.

한경협 경영자 제주하계포럼은 지난해 ‘위기를 기회로 바꾸는 기업가정신, 도전과 혁신’, 2024년 ‘대전환 시대, 초일류 기업으로 가는 길 - 도전과 혁신’, 2023년 ‘자유, 공존, 미래-대한민국 경제 대도약’을 주제로 매년 개최돼왔다.