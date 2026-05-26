이수희 강동구청장 후보 캠프
이수희 강동구청장 후보 캠프

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구 민간·가정 어린이집 연합회 회원들이 5월 26일 오전 이수희 강동구청장 후보 선거 캠프를 방문, 어린이 보육과 관련하여 이수희 강동구청장 후보와 면담을 나누었다.


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