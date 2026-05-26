“현장 안전·추가 낙하방지 조치 실시중”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거현장에서 철거 중이던 고가 구조물이 낙하하는 사고가 발생한 것에 대해 피해 상황을 신속히 확인하고 현장 안전 확보 및 인명구조에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

서울시는 입장문에서 “금일 서소문고가 철거 현장 안전점검 과정에서 공중비계 및 거더 일부가 무너지는 사고가 발생한 것으로 파악되고 있다”며 “현재까지 확인된 바로는 서울시 관계자 등 6명이 부상을 입었으며 서대문구 차량 일부가 파손된 것으로 확인된다”고 했다.

이어 “이 가운데 4명은 구조를 완료했으며 나머지 2명에 대한 구조 작업도 진행 중으로 파악된다”고 덧붙였다.

서울시는 “현재 현장 안전조치와 추가 낙하 방지 조치를 실시하고 있으며 정확한 발생 원인과 경위를 확인 중”이라며 “추가 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다하며 관계 기관과 함께 피해 상황을 신속히 확인하고 현장 안전 확보 및 인명구조에 총력을 기울이겠다”고 강조했다.

소방 당국에 따르면 소방은 이날 오후 2시32분께 차도 상판 일부가 붕괴됐다는 신고를 접수하고 오후 2시49분께 대응 1단계를 발령했다.

소방은 장비 16대와 인력 62명을 투입해 구조 작업을 진행 중이다. 이와 함께 경찰 30여명도 현장에 출동해 현장에 대응하고 있다.

서소문 고가차도는 길이 335m, 폭 14.9m 규모로 충정로역과 시청역을 잇는 총 18개 교각으로 구성됐다. 철거 전까지 하루 평균 4만대 이상 차량이 통행했다.

서울시는 지난해 9월 21일부터 서소문 고가차도를 전면 통제하고 철거 공사를 시작한 상태다.