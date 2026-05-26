유료 행사임에도 100여명 참가 높은 관심 코스맥스 “예방적 스킨케어에 세계인 공감”

뉴욕에서 최근 열린 국제 화장품원료 전시회에서 ’K-뷰티‘ 세션이 따로 마련돼 높은 관심을 끌었다.

지난 19∼20일 뉴욕 제이콥자비츠센터에서 ‘2026 NYSCC 서플라이어스 데이’가 열렸다. 뉴욕화장품화학자협회(NYSCC)가 주최하는 이 행사는 글로벌 화장품 원료·기술 전시회다. 지난해 기준 74개국 670여개 사가 참가하고 1만명 이상의 관람객이 방문했다. 전 세계 뷰티 브랜드와 화장품 연구개발 전문가들이 모인다.

올해 행사에서는 K-뷰티의 글로벌 위상에 힘입어 최초로 K-뷰티를 주제로 한 대형 세션이 마련됐다. 주최 측은 “K-뷰티의 인기가 단순한 유행을 넘어 하나의 ‘세계적 움직임(Global Movement)’으로 자리잡았다”며 이를 집중 조명하는 세션을 기획했다고 밝혔다.

화장품 ODM 기업 코스맥스가 이 세션에서 발표를 했다. K-뷰티의 글로벌 흥행요인으로 ’K-스킨케어 철학‘을 꼽았다. ‘예방(prevention)’과 ‘피부 본연의 건강(skin-first)’을 중시하는 접근법이 소셜미디어를 통해 세계인의 공감을 얻으며 K-뷰티의 지속적인 성장을 이끌고 있다고 분석했다.

나아가 과거 스킨케어 시장이 가벼운 사용감이나 단순 보습·미백에 집중했던 것과 달리, 최근에는 의학적 수준의 확실한 효능을 요구하는 방향으로 진화하고 있다고 진단했다.

세션에는 노정균 코스맥스 전략마케팅 팀장과 박세호 코스맥스비티아이 R&I유닛 선임연구원이 참석해 발표했다. 유료로 진행된 별도 세션임에도 100여명의 참가자가 모여 높은 관심을 반영했다.

노 팀장은 차세대 원료 중 PDRN의 가능성을 가장 높게 평가했다. 코스맥스의 독자 PDRN 제형 및 안정화 기술, 고순도 추출기술, 성분 흡수율을 극대화하는 엑소좀 캡슐화 기술 등을 소개했다.