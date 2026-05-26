[헤럴드경제=차민주 기자] #. “재테크 조언을 얻을 때 인공지능(AI)을 가장 많이 활용해요.” 3년 차 직장인인 최모(29)씨의 최근 가장 큰 고민은 재테크다. 자산을 효율적으로 관리해 목돈을 마련하고 싶으나, 마땅한 금융 지식이 없어 애를 먹고 있다는 최씨. 검색 한 번이면 재테크 관련 정보를 술술 알려주는 AI 서비스는 자연스럽게 최씨의 ‘재테크 선생님’으로 자리 잡았다. 그의 챗GPT 검색 목록에는 ‘5년 안에 1억 모으는 법’, ‘주식 및 예금 투자 비율’과 같은 질문이 수두룩하다.

AI 이용률이 높아짐에 따라, 최씨의 사례처럼 AI를 활용해 재테크 지식을 얻고 있는 이들이 늘어나고 있다. 한국인 10명 중 6명이 AI에게 ‘금융 코치’ 역할을 기대하는 것으로 드러났다. 국내 금융권에서도 AI 인프라 구축이 시급하다는 목소리가 거세지면서, 기업에서 곧바로 사용할 수 있는 ‘외부 엔터프라이즈 AI 플랫폼’으로 업계의 이목이 쏠리고 있다.

26일 세일즈포스가 최근 발간한 ‘금융 서비스 트렌드 보고서’에 따르면 한국 소비자의 65%가 AI에게 ‘개인 금융 코치 역할’을 바라는 것으로 나타났다. 아울러 91%가 디지털 방식의 송금을 선호하고, 82%는 AI가 금융 거래 속도를 높일 것으로 기대했다. 이는 글로벌 평균을 웃도는 수치로, 국내 금융 소비자 사이 AI 활용에 대한 기대감이 높다는 해석이 나온다.

금융권 ‘AI 인프라’ 고민 깊어지는데…해외 금융사 ‘외부 플랫폼’ 도입 속속

국내 금융권의 ‘AI 인프라’에 대한 고민도 깊어지는 가운데, 해외 금융사는 외부 엔터프라이즈 AI 플랫폼을 활용하는 추세다. 자체 구축으로 인한 규제 리스크를 피하고자, 이미 규제 환경을 고려해 설계된 AI 플랫폼으로 시선으로 돌리는 모습이다.

신용협동조합 펜피드가 대표적인 사례다. 펜피드는 엔터프라이즈 플랫폼의 통합 거버넌스 역량을 활용, 효율성과 보안을 동시에 확보했다는 평가를 받는다. 이 기업은 도입한 플랫폼을 활용해 AI 에이전트에게도 사람과 동일한 신원 확인·거버넌스 체계를 적용하는 것으로 알려졌다. 이로써 AI 에이전트의 독자적인 권한 오남용을 원천 차단한단 방침이다.

이 같은 플랫폼 기반의 관리 체계는 구체적인 성과로도 이어지고 있다. 펜피드의 AI 에이전트는 매달 70만건 이상의 거대언어모델(LLM) 기반 작업을 수행하며, 하루 약 3만분의 업무 시간을 절감해 연간 약 300만달러 규모의 비용 절감 효과를 거두고 있는 것으로 조사됐다.

국내 주요 금융사도 AI 인프라 구축에 속도를 내고 있다. 카카오뱅크 등 인터넷전문은행은 AI 기반 신용평가, 고객 응대 자동화를 확대하는 동시에, 비대면 환경에서의 보안을 확보하기 위한 관리 체계를 구축하는 데 집중하고 있다. 또 KB금융그룹은 그룹 차원에서 AI 윤리 기준과 데이터 관리 원칙을 수립하고, 업계 최초로 최고경영진이 직접 참여하는 ‘AI 윤리위원회’를 신설했다.

다만 업계는 개별 금융사의 자체 구축만으로는 급변하는 규제 환경에 대응하기 어렵다고 입을 모은다. 한 업계 관계자는 “AI의 판단 근거를 설명하기 어려운 ‘블랙박스’ 문제는 고객 자산을 다루는 금융 산업에서 해결해야 할 과제”라며 “내부통제 요건과 AI 기술을 통합적으로 관리할 수 있는 검증된 시스템을 갖추는 것이 중요하다”고 말했다.

세일즈포스 ‘에이전트 포 파이낸셜 서비스’…코딩 없이 업무 자동화

세일즈포스는 AI 플랫폼 ‘에이전트포스 포 파이낸셜 서비스’로 금융권의 AI 전환(AX)을 지원하고 있다고 설명했다. 이는 금융권에 특화된 사전 구축형 AI 에이전트 템플릿을 제공하는 서비스다. 로우코드·노코드 방식이 적용돼, 별도의 코딩을 거치지 않아도 고객 접점 업무를 자동화하는 것이 특징이다.

세일즈포스에 따르면 해당 서비스의 AI 에이전트는 금융업 관련 데이터와 업무 절차, 사전 정의된 정책을 기반으로 24시간 자동으로 업무를 수행한다. 또 각 금융사의 내부 규정과 금융당국 규제 요건을 반영했다.

예를 들어 금융 자문·은행 업무 에이전트는 고객 포트폴리오와 상담 이력을 분석해 회의 자료를 생성하고, 회의 이후 주요 내용을 요약해 후속 조치를 정리한 뒤 관련 부서에 전달한다. 은행·보험 서비스 에이전트는 수수료 환불, 카드 해지, 보험 안내 등 반복적인 고객 요청을 처리해 상담 인력의 업무를 보조한다.

세일즈포스는 해당 서비스에 규제 대응을 위한 ‘프로세스 컴플라이언스 네비게이터’ 기능을 포함했다고 강조했다. 이는 승인 절차와 공시, 감사 기록 관리 기능을 업무 프로세스에 직접 내장한 기능이다. 이로써 사후 단계가 아닌 실행 단계에서부터 규제를 통제할 수 있다는 평가다.