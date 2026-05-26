복지부·성평등부·교육부 등 관계부처 정보공유 강화

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 부처별로 나뉘어 있는 위기 아동과 청소년 지원 사업의 연계를 강화하기 위해 아동 정보를 공유하고 연계 현황을 수시 점검한다.

보건복지부·성평등가족부·교육부는 26일 세종시 복지부에서 취약계층 아동·청소년 지원 연계를 위한 관계부처 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 그간 부처별로 운영된 취약계층 아동·청소년 지원 체계를 점검하고, 아동에서 청소년으로 넘어가는 시기에 생겨날 수 있는 지원 공백을 줄일 방법을 찾기 위해 마련됐다.

회의에서는 ▷13세 전후 아동·청소년 지원체계 연계 개선 ▷학생맞춤통합지원 관련 교육청-지방자치단체 협력 강화 방안 ▷위기임신보호출산제 홍보 방안 등이 논의됐다.

이들 부처는 0∼12세 취약계층 아동의 정서·학습 등을 지원하는 ‘드림스타트’ 사례 관리가 13세 이후 청소년 상담복지센터 중심의 지원 체계로 자연스럽게 이어지도록 아동 정보를 상세히 공유하고, 연계 현황도 주기적으로 점검하기로 했다.

또 올해 3월 도입된 학생맞춤통합지원이 현장에서 효과적으로 작동하도록 관계기관과 지방정부 전문가가 학교·교육청의 사례회의에 참여하도록 독려하고, 부처 간 정보 공유를 강화할 계획이다.

청소년 대상 위기임신 보호출산제 홍보를 위해 중·고교와 학교 밖 청소년지원센터 등 관련 기관에서 지역 상담기관 안내도 강화한다.

은성호 복지부 인구사회서비스정책실장은 “아동에서 청소년으로 넘어가는 시기는 발달상 중요한 전환기이자 지원 사각지대가 발생하기 쉬운 구간”이라며 “관계부처가 협력해 모든 아동·청소년이 도움을 받을 수 있게 하겠다”고 말했다.