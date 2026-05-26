춘천 소양강 인근에 들어서는 ‘더 리치먼드 리버센트 소양’이 오는 29일 견본주택을 개관하고 청약 일정에 들어간다.

강원특별자치도 춘천시 소양로1가 일원에 조성되는 해당 단지는 지하 6층~지상 29층 규모로 공급되며, 전용면적 84㎡ 단일 면적 총 178세대로 구성된다.

사업은 주택도시보증공사(HUG)의 PF 보증 및 분양보증이 적용되며, 시행은 이재도시개발, 시공은 태원건설산업, 신탁은 KB부동산신탁이 맡았다.

단지는 소양강 인근 입지를 바탕으로 일부 세대에서 조망이 가능하도록 설계됐다. 전 세대에는 3~4베이 구조와 발코니 확장형 설계를 적용해 공간 활용성과 개방감을 고려했다. 또 인근에는 도시재생혁신지구 사업이 추진 중이며, 공원과 생활 인프라 확충 등이 계획돼 있다.

생활 여건도 갖췄다. 강원도청과 춘천시청을 비롯해 춘천교대, 강원대, 강원대병원 등 행정·교육·의료시설이 인접해 있으며, 소양아트서클과 소양강스카이워크, 공지천 수변 산책로 등 여가시설 이용도 가능하다.

교통 여건으로는 차량 기준 춘천역(경춘선) 이용이 가능하며, 향후 동서고속철도 개통 시 동해권 이동 여건 개선이 기대된다. 이 밖에 춘천고속버스터미널과 춘천IC 등을 통한 광역 이동도 가능하다.

견본주택은 오는 29일 강원특별자치도 춘천시 온의동 일원에서 개관 예정이다.

청약 일정은 6월 1일 특별공급, 2일과 4일 일반공급 순으로 진행되며 당첨자 발표는 6월 10일이다. 정당계약은 6월 22일부터 24일까지 진행된다. 입주는 2029년 6월 예정이다.