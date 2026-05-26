- 한국대표단 금메달 8, 은메달 1, 동메달 1개 획득 쾌

[헤럴드경제=구본혁 기자] 대한민국 과학 영재들이 국제무대에서 아시아 과학강국들을 제치고 우뚝섰다.

과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 부산에서 열린 2026년 제26회 아시아물리올림피아드에서 한국대표단 10명이 금메달 8, 은메달 1, 동메달 1개를 획득했다고 밝혔다. 이는 역대 최고 성적이다.

아시아물리올림피아드는 아시아, 오세아니아 지역 20세 미만 학생들이 물리 지식과 연구역량을 겨루는 국제대회다. 우리나라는 2023년 제23회 대회부터 출전해 해마다 우수한 성적을 거둠으로써, 기초과학 역량 및 미래 과학기술 경쟁력을 세계에 널리 알리고 있다. 우리나라는 주최국 특전으로 국제물리올림피아드 교육과정을 통해 선발된 대표팀(도전팀) 8명, 전국 고등학생을 대상으로 선발한 대표팀(드림팀) 8명 등 총 16명이 출전했다.

이번 대회에서 한국대표단은 김무연(서울과학고 3), 박준현(서울과학고 3), 손채민(서울과학고 1), 오주하(서울과학고 3), 이권헌(서울과학고 3), 이승준(서울과학고 3), 정민권(서울과학고 3), 한준우(서울과학고 2) 학생이 금메달을, 이동건(신성고 3) 학생이 은메달을, 송민규(현암고 3) 학생이 동메달을 획득했다.

특히 올해 대회에서 한국대표단 중 국제물리올림피아드 교육과정을 통해 선발된 대표학생(도전팀)은 전원 금메달을 수상했다. 또한 전국 고등학생(과학고·영재학교 제외)을 대상으로 한 전국대회를 통해 선발된 대표학생(드림팀) 중에서도 은·동메달 수상자가 나오면서, 우리나라 기초과학 역량 및 미래 과학기술 경쟁력을 세계에 널리 알렸다.

아시아물리올림피아드는 이론 시험과 실험 시험 각각 5시간씩 진행, 시험문제는 이론 3문제(30점), 실험 2문제(20점)가 출제됐다. 이론 시험은 ▷저울의 원리 ▷X선 회절 ▷자기 공명 현상 문제, 실험 시험은 ▷물시계 ▷미지 저항 추정 문제가 출제되어 물리학에 관한 지식과 함께 문제해결 능력을 종합적으로 평가했다.

아시아물리올림피아드 한국대표단을 이끈 신용일 한국물리학회 한국물리올림피아드 위원장은 “바쁜 학업 중에도 꾸준히 노력해 국위를 선양한 학생들이 자랑스럽다”며 “앞으로도 이들이 물리에 대한 꿈과 재능을 마음껏 펼쳐 나가기를 바란다”고 밝혔다.