[헤럴드경제=조용직 기자] 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 오는 28~31일 부산 아시아드 컨트리클럽에서 열리는 LIV 골프 코리아 2026을 기념해 코리안 골프 클럽(KGC·Korean Golf Club) 익스클루시브 컬렉션을 선보인다.

어메이징크리는 KGC 공식 의류 파트너로, 이번 컬렉션을 통해 KGC의 상징인 ‘백호’를 브랜드 DNA로 재해석하고, 백호가 지닌 강인한 에너지와 팀 아이덴티티를 어메이징크리의 시그니처 디자인 요소에 녹여내 퍼포먼스와 스타일을 동시에 담아냈다.

이번 컬렉션은 LIV 플레이어 아코디오 티셔츠, LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠, 마그네틱 마커 벨트, 레인저 백 등으로 구성됐다. LIV 플레이어 아코디오 티셔츠는 KGC 공식 컬러웨이인 화이트, 블랙, 블루 3종으로 출시된다.

대회 기간 디지털 카모 패턴 레인저 백 구매 후 회원 가입을 완료한 고객에게는 KGC 심볼 6종 벨크로 패치를 증정한다. 이번 KGC 익스클루시브 컬렉션은 LIV 골프 코리아 2026 현장 팝업과 어메이징크리 일부 매장에서 한정적으로 만나볼 수 있다.

어메이징크리 관계자는 “이번 KGC 익스클루시브 컬렉션은 KGC의 상징인 백호를 어메이징크리의 브랜드 DNA로 재해석한 의미 있는 협업”이라며 “LIV Golf Korea 2026 현장을 찾은 국내외 골프 팬들이 KGC의 팀 아이덴티티와 어메이징크리의 하이엔드 골프 라이프스타일을 함께 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.