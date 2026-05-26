[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 자율형 공립고 2.0 운영학교를 중심으로 지역 대학과 기업, 기관과 협력한 특화 교육과정을 확대하며 지역 맞춤형 미래인재 양성에 나서고 있다고 26일 밝혔다.

경북은 전국에서 두 번째로 많은 17개 자율형 공립고 2.0 운영학교를 지정·운영하고 있으며 비수도권에서는 가장 큰 규모를 갖추고 있다.

구미고는 지역 반도체 산업과 대학을 연계한 탐구 중심 교육과정을 운영하고 있으며 안동여고는 바이오와 빅데이터 기반 미래산업 교육을 강화하고 있다.

또 울진고는 청정수소와 에너지 분야 특화 교육과정을 운영하는 등 학교별로 다양한 지역 맞춤형 모델이 운영되고 있다.

이와 함께 협약기관 전문가 참여 수업과 프로젝트형 학습, 고시 외 과목 운영 등을 통해 학생 맞춤형 진로·진학 교육도 강화하고 있다.

학교별로는 포항고의 대학 연계 탐구 중심 융합형 교육 모델, 포항여고의 질문과 실천 중심 진로·인성 교육, 상주여고의 에너지공학·스마트팜 교육과정, 울릉고의 원격 기반 대학 연계 교육과정 등 다양한 프로그램이 운영되고 있다.

더불어 경산고는 팀 연구 기반 학교장 인증제 혁신 모델을, 북삼고(칠곡)는 역사·문화·생태환경과 연계한 탐구·체험 중심 교육과정을 운영하며 지역 기반 미래교육 모델을 실현하고 있다.

배동인 부교육감은 “학생들이 지역 안에서 자신의 꿈과 진로를 키우고 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 지역 특화 교육과정을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.