클럽하우스와 구장 라이트 업그레이드 “테크경영 통해 ‘스마트 골프장’ 재탄생”

[헤럴드경제=조용직 기자] 스포츠·레저 플랫폼 기업 ㈜카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)가 경기도 이천 소재 골프장 더반 골프클럽(GC)의 리뉴얼 공사를 마치고 위탁운영을 시작한다고 26일 밝혔다.

더반GC는 2007년 문을 연 대중제 9홀 골프장으로 명문제약의 자회사 명문투자개발이 보유하고 있다. 서울에서 50분 거리인 양호한 접근성과 총연장 6010m의 수려한 경관에 펼쳐진 코스로 골퍼들의 만족도가 높다.

카카오 VX는 그동안 경기도 여주 세라지오 GC(현 더 시에나 벨루토 컨트리클럽)와 대구 군위 이지스카이GC의 위탁운영을 맡아 국내 골프업계에 새로운 테크경영 패러다임을 제시했다.

카카오 VX는 2025년 1월 ㈜이지컨트리클럽과 손잡고 이지스카이GC를 위탁운영하면서 영남권에 진출했다. 같은 해 3월 경북 의성 3곳에서 발생한 산불, 기상 관측 이래 가장 무더운 여름철, 게릴라성 집중호우 등 재난과 이상기후 상황에서도 안정적인 경영 성과를 올렸다.

이번에 더반GC의 위탁운영 협약으로 수도권 골프시장에 다시 진입한 카카오 VX는 9홀 골프장에도 테크경영을 이식해 다양한 성과를 내겠다는 다양한 전략을 마련했다. 그동안 18홀 구장에서 쌓은 경영 노하우를 정밀 분석해 9홀 구장에서 유연하게 적용할 계획이다. 특히 이번 리뉴얼 공사를 통해 클럽하우스 내부와 구장 라이트가 눈에 띄게 개선됐다는 평가다.

카카오 VX 관계자는 “위탁운영을 맡은 골프장에 카카오 VX가 테크경영을 접목해 가치를 얼마나 상승시키는지 골프업계가 목격하고 있다”며 “더반GC를 수도권의 대표적인 ‘스마트 골프장’으로 재탄생시켜 ‘골프장 위탁 명가’의 명성을 이어가겠다”고 말했다.

명문투자개발 관계자는 “위탁운영만으로 세라지오 GC의 가치를 크게 높인 카카오 VX의 테크경영에 대한 기대가 크다”며 “수도권의 골프 명소로 거듭나도록 카카오 VX와 함께 노력하겠다”고 전했다.