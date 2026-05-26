29일 오후 7시 개회식, 30일 오후 4시부터 경기

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] ‘2026 부산 국제 장대높이뛰기 경기대회’가 오는 30일 광안해변공원 특설경기장에서 개최된다.

26일 부산시에 따르면 이 대회는 국내 최초이자 유일의 육상 단일종목 대회로, 아시아육상연맹(AAA)의 승인을 받은 국제대회로 대한육상연맹 주최, 부산광역시육상연맹 주관, 시 후원으로 열린다.

대회는 29일 오후 7시 개회식을 시작으로 ▷30일 오후 4시 성인 여자부 ▷30일 오후 8시 10분 성인 남자부 경기 순으로 진행된다.

여자부는 개인 최고 기록을 경신하고 있는 강력한 우승 후보 미국의 토리아나 토마스, 일본 미사키 모로타, 대한민국 대표선수 배한나 선수가 출전해 불꽃 튀는 경쟁을 펼친다. 남자부는 대한민국 장대높이뛰기 간판이자 기록 보유자인 부산 연제구청 소속 진민섭, 태국의 팟사퐁 암사망, 일본의 마시키 에지마 선수가 격돌한다.

경기 외에도 시민들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 문화 이벤트가 풍성하게 마련된다. 축하공연(초청 가수 공연, 전자바이올린 연주 등), 현장 경품 행사 등이 진행돼 축제 분위기를 한층 고조시킬 전망이다. 대회의 모든 경기는 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다.