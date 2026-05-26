고양창릉·하동 가스터빈 3기 대상 LTPM 체결 고온부품 공급 및 재생정비 및 기술지원 제공

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티는 지난주 한국남부발전이 추진하는 고양창릉열병합발전소와 하동복합발전소의 가스터빈 3기에 대한 장기 부품조달계약(LTPM)을 연이어 체결했다고 26일 밝혔다. 계약 규모는 총 약 4800억원 수준이다.

이번 계약은 지난 2월 체결한 가스터빈 공급계약과 연계된 사업이다. 앞서 두산에너빌리티는 1000㎿(메가외트)급으로 조성되는 하동복합발전소에 가스터빈 2기, 500㎿급으로 들어서는 고양창릉열병합발전소에 가스터빈 1기를 공급한다고 밝힌 바 있다. 두 발전소는 모두 2029년 12월 상업운전을 목표로 하고 있다. LTPM 계약 기간은 상업운전 이후 주요 정비 주기를 기준으로 통상 10년 이상의 기간이 적용된다.

두산에너빌리티는 이번 계약을 통해 가스터빈 고온부품 공급, 재생정비, 소모성 자재 공급, 기술지원 용역을 수행한다. 재생정비는 가스터빈 주요 부품을 정기적으로 수리 및 정비해 재사용이 가능하도록 하는 서비스다.

이번 계약은 주기기 공급에 연계해 장기 서비스 계약까지 확보했다는 점에서 의미가 있다. 두산에너빌리티는 발전소 운영 초기 단계에서 부품 공급과 정비 수행 범위를 사전에 확정, 계획정비 일정에 맞춘 안정적인 서비스 운영 기반을 마련하게 됐다.

노후 석탄발전의 가스발전 전환, 재생에너지 보완 전원 수요 확대에 따라 가스터빈 서비스 시장의 중요성은 더욱 커지고 있다. 두산에너빌리티는 국내 생산 및 정비 인프라 수행 경험을 바탕으로 국내 가스터빈 산업 생태계 강화에 이바지할 계획이다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “이번 계약은 국산 가스터빈 공급에 이어 장기 서비스까지 연계해 고객의 발전소 운영 전 주기를 함께 하게 됐다는 점에서 의미가 크다”며 “주기기 제작과 서비스 수행 경험을 바탕으로 안정적인 유지보수 체계를 제공하고, 국내 가스터빈 서비스 사업 경쟁력을 지속적으로 높여 가겠다”고 말했다.