기존 오너들이 본 더 뉴 2027 마이티·파비스 디자인·실내 편의성·안전사양 개선에 호평 “연료 효율이 곧 수익성” 에코롤·프레임 보강 등 상용차 핵심 가치 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 이달 초 공개한 ‘더 뉴 2027 마이티’와 ‘더 뉴 2027 파비스’가 외관 디자인 변화뿐만 아니라 장시간 운행 환경을 고려한 실내 편의사양, 안전·주행 보조 기능, 연료 효율 개선 기술 등이 대거 반영하면서 소비자들로부터 호평을 받고 있다.

26일 현대자동차그룹의 디지털 미디어 채널 ‘HMG 저널’에 따르면 현대차는 실제 마이티와 파비스를 운행해 온 기존 오너들의 평가를 통해 신형 모델의 주요 변화점을 소개했다. 마이티 오너 강훈익 씨와 파비스 오너 전용모 씨는 신형 모델의 디자인, 실내 편의성, 효율성, 유지관리 측면에서 이전보다 완성도가 높아졌다고 평가했다.

더 뉴 2027 마이티와 더 뉴 2027 파비스는 현대차 상용차 브랜드의 통일된 디자인 정체성을 반영한 것이 특징이다. 마이티는 V자 형상의 라디에이터 그릴과 크롬 라인, 큐브 메쉬 디테일, 블랙 헤드램프 등을 적용해 기존보다 세련된 인상을 강조했다. 파비스는 전면부에 수직·수평의 H 그래픽 요소를 반영해 중형 트럭 특유의 강인한 이미지를 부각했다.

두 운전자는 신형 모델에 대해 “이전보다 훨씬 고급스러워졌다”며 “기존 모델이 부드러운 이미지였다면 이번 모델은 전체적으로 더 단단하고 강인한 인상을 준다”고 평가했다.

실내 변화도 주요 개선점으로 꼽혔다. 상용차는 운전자가 차량 안에서 보내는 시간이 길어 단순한 운전 공간을 넘어 업무와 휴식이 함께 이뤄지는 공간에 가깝다. 현대차가 신형 마이티와 파비스에 승용차 수준의 편의사양을 확대 적용한 배경이다.

강 씨는 “상용차는 일반 승용차보다 차 안에 머무르는 시간이 훨씬 길다”며 “ccNC 기반 인포테인먼트 시스템, 스마트키와 버튼 시동이 기본 적용된 점이 특히 마음에 든다”고 말했다. 전 씨도 “실내가 전반적으로 더 고급스럽고 견고해졌다”며 “편의사양과 주행 보조 장치가 새롭게 적용된 점이 확실히 체감된다”고 평가했다.

휴식 공간도 강화됐다. 더 뉴 2027 마이티는 간이 베드, 베드 하단 수납함, 베드룸 C타입 USB, 24V 파워아웃렛 등을 갖췄다. 더 뉴 2027 파비스는 조수석 확장 타입 대형 베드와 무시동 히터, 베드룸 컨트롤러, 베드 하단 서랍형 수납함 등을 적용해 장거리 운전자들의 휴식 편의성을 높였다.

안전·편의 사양도 확대됐다. 두 모델에는 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 후방 주차거리 경고, 스마트 경사로 밀림 방지 기능 등이 적용됐다. 큰 차체와 적재 상태에 따라 운전 부담이 달라지는 상용차 특성을 고려해 반복적인 정차·출발, 장거리 운행 상황에서 운전자의 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

상용차 운전자들이 가장 민감하게 보는 연료 효율도 핵심 변화로 언급됐다. 전 씨는 “연료비가 월 수익에서 차지하는 비중이 큰 만큼 실제 운행 환경에서는 연료 효율이 곧 수익성과 직결된다”고 말했다.

현대차는 신형 마이티와 파비스에 ‘어드밴스드 에코롤’ 기능을 새롭게 적용했다. 내리막길이나 관성 주행 상황에서 기어를 중립으로 제어해 불필요한 연료 소모를 줄이는 기술이다. 장거리 운행 비중이 높은 화물 운송 종사자에게는 체감 효과가 클 수 있는 기능으로 꼽힌다.

차종별 특화 사양도 눈에 띈다. 마이티는 리어액슬 오일에 합성유를 적용해 교체 주기와 점도 유지력을 개선했다. 유지비와 주행 안정성이 중요한 상용차 운전자 입장에서는 관리 부담을 줄일 수 있는 요소다.

파비스는 고하중 특화 트림인 ‘프레스티지 맥스’를 통해 적재 환경에 대응했다. 해당 트림은 프레임 높이와 두께를 보강해 크고 무거운 화물을 싣는 운전자들의 운행 안정감 확보에 초점을 맞췄다.

전 씨는 “크고 무거운 화물을 싣는 일이 많다 보니 차량 강성에 대한 신뢰감이 중요하다”며 “프레스티지 맥스는 그런 부분에서 운행 부담을 덜 수 있을 것 같다”고 말했다.