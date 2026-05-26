6,000년 서울 암사동 유적 품은 한강 코스 … 6월 8일부터 선착순 접수 서울 암사동 유적~암사초록길~한강 잇는 코스 … 하프마라톤·10km·5km 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구가 오는 9월 20일 우리나라 최대 선사시대 유적인 서울 암사동 유적 일원에서 개최되는 ‘제20회 2026 선사마라톤축제’ 참가자 모집을 시작한다.

강동구가 후원하고 강동구육상연맹이 주관하는 이번 마라톤 대회는 10월 16일부터 18일까지 열리는 강동선사문화축제에 앞서 그 성공적인 개최를 기원, 6000년 역사가 살아 숨 쉬는 신석기문화 대표 유적인 서울 암사동 유적을 널리 알리기 위해 마련됐다.

참가자 모집은 총 2800명 규모로 진행된다. 지난해에는 모집을 시작한 지 하루도 채 되지 않아 조기 마감될 만큼 전국 마라톤 동호인들의 높은 관심을 받았다.

모집은 강동구민과 일반으로 나눠 진행된다. 강동구민 대상 모집은 6월 8일 오전 10시부터 시작되며 선착순으로 1000명의 신청을 받는다. 일반 모집은 지역 제한 없이 누구나 신청할 수 있으며 6월 11일 오전 10시부터 1800명을 모집한다. 참가 신청은 선사마라톤 누리집에서 할 수 있으며, 참가비는 3만원이다.

대회는 하프마라톤, 10km, 5km(달리기·걷기) 등 세가지 코스로 구성되며, 암사초록길을 따라 한강으로 바로 진입하도록 경로를 정하여 교통 통제 없이 참가자와 주민 모두 안전하게 축제를 즐길 수 있다.

참가자들은 광나루 한강공원에서 잠실 한강공원까지 이어지는 코스에서 아름다운 한강의 정취를 만끽할 수 있다.