지반침하 우려 큰 굴착공사장 6월 집중점검 배수처리·토사유실·흙막이 안전성 등 확인 지적사항, 즉시 시정 조치…이행여부 지속 관리

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 비가 많이 오는 장마철 지반침하를 예방하기 위해 6월 한 달간 굴착공사장 32개소를 대상으로 우기 대비 특별안전점검을 실시한다.

여름철 집중호우 시 발생할 수 있는 굴착공사장 주변의 지반침하, 흙막이 시설 붕괴 등 지하안전사고 위험을 사전에 차단하고 시민 불안을 줄이기 위해서다.

26일 서울시에 따르면 점검 대상은 지하안전평가 대상인 굴착깊이 10m 이상 굴착공사장 140개소 가운데 우기에 지반침하 우려가 큰 32개소다. 한강·중랑천·탄천 등 하천 인접지역, 연약지반, 과거 지반침하·지하공동 발생이력 등을 고려해 선정했다.

앞서 시는 올해 3월부터 10m 이상 굴착공사장 140개소에 대한 합동 안전점검을 추진해 현재까지 34개소에 대한 점검을 완료했다. 이번 특별점검은 나머지 106개소 중 우기에 취약한 현장을 우선 선정했다.

점검은 서울시 지하안전 점검요원, 외부 전문가인 지하안전자문단, 자치구 관련 부서가 참여하는 합동점검 방식으로 진행된다. ▷현장 내 배수처리 상태 ▷토사 유실 여부 ▷흙막이·굴착부 안전관리 상태 ▷계측관리 적정성 ▷지하수 처리 현황 등을 집중 확인할 예정이다.

점검 결과 가벼운 사항은 현장에서 즉시 시정하고 보수·보강 등 추가 조치가 필요한 사항은 관리주체에 개선을 요구한 뒤 조치 완료 여부를 확인할 예정이다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “기후변화로 인한 집중호우가 빈번해지면서 지반침하의 위험성도 높아지고 있어 선제적 예방이 중요하다”며 “장마철 땅꺼짐 위험이 없도록 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.