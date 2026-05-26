동북선 정거장으로 역세권 특례, 사업성보정계수는 최대치 2.0 적용...용적률 339.89%로 최고 46층 940세대 계획안 내놓으며 공람 및 주민설명회 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 하계한신동성아파트 재건축 정비구역 지정 및 정비계획 수립(안)에 대해 주민공람을 시작하며 주민설명회를 개최한다.

1993년 준공된 하계한신동성아파트는 최고 15층의 498세대 단지로, 올해 2월 서울시 신속통합기획 자문을 신청하며 재건축 추진을 본격화했다. 이어 서울시의 1차 자문회의를 거친 후 자문의견 조치계획을 정비계획안에 반영해 구에 입안을 제안했다.

계획안에 따르면 해당 단지는 용적률 339.89%에 최고 46층, 총 940세대의 단지로 탈바꿈하게 된다. 여기에 사업성보정계수 역시 최대치인 ‘2.0’을 적용하면서 사업성이 크게 개선되었다. 계획상 339.89%의 용적률이 가능한 것은 법적 상한 용적률을 초과하는 ‘역세권 용적률 특례’가 적용되었기 때문이다.

현재 운행 중인 7호선 하계역을 기준으로 하면 적용되지 않는 역세권 용적률 특례는 내년 하반기 개통 예정인 동북선경전철 정거장 입지를 활용했다. 동북선 113정거장이 하계한신동성아파트와 대진고등학교를 사이에 둔 교차로에 들어서기 때문이다.

구는 이 같은 정비계획안에 대한 공람공고를 지난 21일자로 구보와 노원구청 홈페이지에 게시했다. 공람자료는 오는 6월 23일까지 구청 3층 재건축사업과와 하계1동 주민센터에서 열람할 수 있다. 정비계획안에 대한 의견이 있는 경우 공람기간 내에 서면(구청 재건축사업과), 또는 온라인(서울도시공간포털 웹사이트)에 제출할 수 있다.

용적률 상향으로 대표되는 사업성 확보와 더불어 ‘속도’를 높일 지원도 병행된다. 구는 해당 단지의 추진위원회 구성을 위한 공공지원 용역도 동시에 추진한다. 오는 6월 용역을 착수할 계획이며, 정비사업 초기부터 추진 주체를 구성해 재건축 추진 기반을 선제적으로 마련한다는 것이다. 해당 용역을 통해 ▷추진위원회 구성을 위한 주민설명회 개최 ▷홍보 ▷동의서 징구 ▷추진위원회 구성 등 영역에서 폭넓은 행정지원이 제공된다.

하계한신동성에 앞서 인근 중계그린아파트와 하계장미아파트 역시 추진위원회 구성에 공공지원이 적용된 바 있다. 지난해 12월부터 진행된 공공지원으로 2개 단지 모두 빠른 속도로 추진위원회 구성에 필요한 동의율을 확보하는 데 성공했다. 중계그린아파트는 5월 20일자로 추진위원회 승인 처리되었고, 하계장미아파트 역시 5월 중으로 추진위원회가 승인될 예정이다.

구는 오는 6월 5일 저녁 6시 노원구청 2층 대강당에서 주민설명회도 개최한다. 정비계획안과 향후 추진 일정을 설명하며 이해를 돕는 한편, 주민들의 의견을 직접 청취하고 질의에 답하는 자리다. 설명회와 공람기간 동안 제시된 의견을 다시 검토하고 관계기관의 협의를 거치면 오는 9월 중 서울시에 정비계획 입안과 심의 상정을 요청할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “민관협력과 신뢰는 재건축의 속도, 사업성, 투명성을 높이는 무기가 될 수 있다”며 “정비사업 단계별로 적극적인 행정지원을 통해 모범사례가 인근 재건축단지 전반에 확산되도록 힘쓰겠다”고 말했다.