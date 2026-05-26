[헤럴드경제=도현정 기자] 지난 23일(현지시간) 백악관 인근에서 발생한 총격 사건에 대해 미국 연방 법무부가 도널드 트럼프 미 대통령에 대한 암살 시도로 규정했다.

미 ABC방송은 25일(현지시간) 법무부가 워싱턴DC 연방지방법원 리처드 리언 판사에게 제출한 문서를 통해 해당 사건을 트럼프 대통령과 그의 가족, 참모들을 암살하려 한 시도로 규정했다고 보도했다.

법무부는 사건 당일 용의자 나시르 베스트(21)가 비밀경호국(SS) 백악관 검문소에 접근해 “ 전문적으로 가방에서 고성능 총기를 꺼내 정확히 백악관을 향해 발포했다”며 이 같이 주장했다.

용의자 베스트는 23일 오후 6시께 백악관 아이젠하워 업무동 바로 옆 검문소에 접근하면서 총을 발사했고, 경호 요원의 대응 사격에 맞아 사망했다. 당시 행인 1명도 총에 맞아, 현재 중태라 전해졌다.

법무부는 이번 일을 트럼프 대통령이 추진해온 연회장 건립 필요성을 강조하는 근거로 들었다. 법무부는 “이 국가 안보 시설(연회장)이 없다면 (백악관의 대규모) 행사들은 어쩔 수 없이 남쪽 잔디밭의 취약한 천막으로 밀려나게 되며, 이는 어젯밤(23일) 총격에서 드러났듯이 다양한 위협에 노출된다”고 주장했다.

또 “천막은 쉽게 도달할 수 있는 사정권 안에 있었을 것이며 이는 죽음과 파괴를 초래했을 것”이라며 이러한 텐트들이 모두 플라스틱이나 캔버스로 만들어져 방탄 능력이 없지만, 현재 공사 중인 연회장 벽은 강한 방탄 능력을 갖추고 있다며 연회장을 건립이 국가 안보에 기여하는 방법이라 주장했다.

법무부는 백악관 연회장 지붕에는 드론 발사대와 백악관 및 워싱턴DC 전역을 커버할 저격수들의 주요 위치가 포함됐고, 적대 세력이 연회장 내부 공기를 오염시킬 가능성에 대비해 에어컨이나 환기 장치 등은 설치하지 않을 것이라는 내용도 공개했다.

이어 “실제, 이 경솔한(백악관 연회장 건설을 막는) 소송이 오래 지속될수록 정부는 백악관에 보안시설 증축 필요성을 정당화하기 위해 이러한 보안시설, 배치도, 기타 건축 사양을 공개하는 것을 계속 강요당하게 될 것이며, 우리 국가 안보는 더 위태로워질 것”이라고 주장했다.

법무부는 이 문서를 연회장 공사 중단을 명령했던 리언 판사에게 보냈다. 리언 판사는 지난 3월 31일 판결에서 “미국 대통령은 미래의 대통령 가족을 위한 백악관의 관리자이지 주인이 아니다”며 트럼프 대통령이 의회의 승인 없이 연회장 개조를 포함해 백악관의 외형을 변형시킬 수 없다는 취지의 판결을 내린 바 있다. 그러나 이후 워싱턴DC 연방항소법원은 트럼프 대통령 측 요청을 받아들여 현재 연회장 건축 공사는 진행 중이다.

연방항소법원은 다음 달 5일 공사 중지를 요구하며 소송을 제기한 국가역사보존협회(NTHP)와 트럼프 대통령의 주장을 이어가는 법무부의 구두 변론을 진행한다.