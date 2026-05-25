조승래 “선관위, 韓캠프 수사 의뢰해야” 일부 여론조사엔 “보수 과표집” 지적 “김관영 거짓 언론플레이 도민 우롱”

[헤럴드경제=김용재 기자] 더불어민주당이 25일 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보의 지지자들의 ‘팬클럽 쉼터 운영’이 공직선거법 위반이라고 지적했다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 오후 기자간담회에서 “(한 후보 측이) 유사 사무실을 설치해 선거운동을 한 혐의로 고발 조치됐다”며 “선관위가 한 후보 팬클럽에 공문을 보냈음에도 특정 장소를 임차해 ‘쉼터’란 이름으로 운영하고 선거운동 거점으로 삼은 것은 명백한 공직선거법 위반”이라고 말했다.

조 사무총장은 “상점에서 물건을 엄청나게 구매하며 지지 호소 활동을 하고 있다. 경우에 따라 제삼자 기부행위에 해당할 수 있다고 경고한다”며 “선관위는 유사 사무소 설치를 통한 불법 선거운동에 대해 신속하게 조사·판단해 수사기관에 수사 의뢰를 하길 바란다”고 비판했다.

그는 ‘최근 한 후보가 하 후보를 앞서는 여론조사가 나오고 있다’는 질문에 “영남 쪽에서 나오는 여론조사의 방식, 설계, 표본을 보면 보수가 지나치게 과표집 돼 있다”고 답했다.

부산 북갑 보선 판세와 관련해선 “복수의 후보가 나와 있으면 유권자들이 단일화하는 방향으로 움직인다. 이런 흐름이 (여론조사에) 포착된 것으로 이해한다”며 “한 후보 지지자들이 하얀 옷을 입고 돌아다니니까 과표집돼 (지지 여론이) 활성화된 측면이 결합했지만 하 후보의 지지율이 안정적”이라고 강조했다.

부산 북갑 국회의원 보선은 하정우(더불어민주당)·박민식(국민의힘)·한동훈(무소속) 후보 간 3파전으로 치러지고 있다.

조 사무총장은 민주당과 호남 표심을 놓고 경쟁 중인 김관영(무소속) 전북지사 후보와 조국혁신당에 대한 공세도 언급했다.

조 사무총장은 “김관영 후보가 무소속 출마에 대해 이재명 대통령과 상의한 것처럼 거짓 언론 플레이를 한 것은 이 대통령을 기망하고 전북도민을 우롱하는 행위”라며 “김 후보는 이성을 찾길 바란다”고 했다.

조국혁신당에 대해선 “민주당에서 제명 또는 징계 후 탈당해 혁신당 후보가 되거나 경선 불복 등 사유로 민주당으로의 복당이 영구 금지된 이들을 모아다가 혁신당이 후보로 만들어줬다”며 “그게 정상적인 공천인지 묻고 싶다”고 직격했다.

이어 “혁신당의 현직 담양군수가 공직 생활 전 건설회사를 차명으로 운영했다는 의혹이 있고, 이 회사에 10% 이상의 수의계약이 갔다고 한다”며 “이런 의혹 제기에 대해 혁신당이 답하길 바란다”고 덧붙였다.