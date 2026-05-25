조승래 “선관위, 韓캠프 수사 의뢰해야”

일부 여론조사엔 “보수 과표집” 지적

“김관영 거짓 언론플레이 도민 우롱”

부처님오신날을 맞아 24일 부산 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 (왼쪽부터), 박민식 국민의힘, 한동훈 무소속 후보가 사찰을 돌며 합장하고 있다. [연합]
부처님오신날을 맞아 24일 부산 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 (왼쪽부터), 박민식 국민의힘, 한동훈 무소속 후보가 사찰을 돌며 합장하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=김용재 기자] 더불어민주당이 25일 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보의 지지자들의 ‘팬클럽 쉼터 운영’이 공직선거법 위반이라고 지적했다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 오후 기자간담회에서 “(한 후보 측이) 유사 사무실을 설치해 선거운동을 한 혐의로 고발 조치됐다”며 “선관위가 한 후보 팬클럽에 공문을 보냈음에도 특정 장소를 임차해 ‘쉼터’란 이름으로 운영하고 선거운동 거점으로 삼은 것은 명백한 공직선거법 위반”이라고 말했다.

조 사무총장은 “상점에서 물건을 엄청나게 구매하며 지지 호소 활동을 하고 있다. 경우에 따라 제삼자 기부행위에 해당할 수 있다고 경고한다”며 “선관위는 유사 사무소 설치를 통한 불법 선거운동에 대해 신속하게 조사·판단해 수사기관에 수사 의뢰를 하길 바란다”고 비판했다.

그는 ‘최근 한 후보가 하 후보를 앞서는 여론조사가 나오고 있다’는 질문에 “영남 쪽에서 나오는 여론조사의 방식, 설계, 표본을 보면 보수가 지나치게 과표집 돼 있다”고 답했다.

부산 북갑 보선 판세와 관련해선 “복수의 후보가 나와 있으면 유권자들이 단일화하는 방향으로 움직인다. 이런 흐름이 (여론조사에) 포착된 것으로 이해한다”며 “한 후보 지지자들이 하얀 옷을 입고 돌아다니니까 과표집돼 (지지 여론이) 활성화된 측면이 결합했지만 하 후보의 지지율이 안정적”이라고 강조했다.

부산 북갑 국회의원 보선은 하정우(더불어민주당)·박민식(국민의힘)·한동훈(무소속) 후보 간 3파전으로 치러지고 있다.

조 사무총장은 민주당과 호남 표심을 놓고 경쟁 중인 김관영(무소속) 전북지사 후보와 조국혁신당에 대한 공세도 언급했다.

조 사무총장은 “김관영 후보가 무소속 출마에 대해 이재명 대통령과 상의한 것처럼 거짓 언론 플레이를 한 것은 이 대통령을 기망하고 전북도민을 우롱하는 행위”라며 “김 후보는 이성을 찾길 바란다”고 했다.

조국혁신당에 대해선 “민주당에서 제명 또는 징계 후 탈당해 혁신당 후보가 되거나 경선 불복 등 사유로 민주당으로의 복당이 영구 금지된 이들을 모아다가 혁신당이 후보로 만들어줬다”며 “그게 정상적인 공천인지 묻고 싶다”고 직격했다.

이어 “혁신당의 현직 담양군수가 공직 생활 전 건설회사를 차명으로 운영했다는 의혹이 있고, 이 회사에 10% 이상의 수의계약이 갔다고 한다”며 “이런 의혹 제기에 대해 혁신당이 답하길 바란다”고 덧붙였다.


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