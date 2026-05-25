[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시가 문무대왕릉 성역화사업의 핵심 공정인 공원조성 사업 착공을 앞두고 역사문화관광 기반 확충에 속도를 내고 있다.

25일 경주시에 따르면 문무대왕면 봉길리 일원에서 추진 중인 ‘문무대왕릉 성역화 사업’이 다음달 본격 공사에 들어간다.

이번 사업은 문무대왕릉 일원의 역사문화 경관을 체계적으로 정비하고 관광객 편의와 접근성을 높이는 데 초점이 맞춰져 있다.

2017년부터 추진 중인 이 사업은 내년까지 11년간 총사업비 350억원(국비 245억원·도비 52억 5,000만원·시비 52억 5000만원)이 투입된다.

주요 사업은 문무대왕 유조비 건립을 비롯해 주차장과 공원·조경시설 조성, 탐방로 정비, 편의시설 확충, 해안선 정비 등이다.

또 토지 27필지와 가옥·점포 25호에 대한 매입도 병행 추진되고 있다.

현재 토지보상률은 90% 수준이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “문무대왕릉은 신라의 호국정신과 해양문화의 상징성을 간직한 소중한 문화유산”이라며 “역사성과 자연경관이 조화를 이루는 품격 있는 역사문화 공간으로 조성하겠다”고 말했다.