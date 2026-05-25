[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]‘2026 영주 소백산철쭉제’가 시민과 관광객들에게 여유와 즐거움을 선사하며 축제의 막을 내렸다.

25일 영주시에 따르면 지난 23일부터 24일까지 소백산 일원과 풍기인삼문화팝업공원에서 열린 이번 축제는 산행과 공연, 체험, 휴식을 결합한 힐링형 관광축제로 봄의 끝자락을 장식했다.

축제는 소백산 자락에서 등산객들을 맞이하는 환영행사와 다양한 이벤트로 시작됐다.

영주시 관광 홍보와 함께 죽령옛길 걷기, 죽령장승제, 죽죽제의 등이 진행돼 방문객들에게 색다른 볼거리와 체험거리를 제공했다.

또 3개 코스로 운영된 ‘소백산 철쭉 로드 트레킹’은 참가자들이 각자의 취향에 맞는 산행 코스를 선택해 소백산 능선을 걸으며 늦봄의 풍경을 만끽할 수 있도록 했다.

또 다른 행사장인 풍기인삼문화팝업공원에서도 철쭉제를 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 운영됐다. 지역 농특산물과 그림을 교환하는 참여형 프로그램 ‘만물미술트럭’도 눈길을 끌었다.

이 밖에도 축제장 곳곳에는 철쭉 인생네컷, 패션타투, 키링 만들기, 캐리커처 등 체험 프로그램과 소백산국립공원 홍보부스, 가가호호 ‘가족 이야기 보관소’ 등이 운영됐다.

영주시는 이번 축제 기간 삼가·희방탐방지원센터와 풍기인삼문화팝업공원 간 셔틀버스를 운영해 탐방객 편의를 높였다.

엄태현 영주시장 권한대행은 “앞으로도 철쭉제를 더욱 알리고 미흡한 점은 보완해 많은 사람들이 사람을 살리는 산, 소백산의 매력을 경험할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.