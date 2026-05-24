이율린 막판 추격 뿌리치고 2타 차 정상 “다른 태국선수들 새로운 기회 됐으면”

[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA 2년차 짜라위 분짠(태국)이 제14회 E1 채리티 오픈(총상금 10억원)에서 우승했다.

분짠은 24일 경기도 여주시 페럼클럽(파72)에서 열린 이 대회 마지막 날 3라운드 최종전에서 버디 3개에 보기는 1개로 막아 2언더파 70타를 쳤다.최종 합계 10언더파 206타를 기록한 분짠은 막판 추격해온 이율린(8언더파 208타)을 2타차로 따돌리고 우승 상금 1억8000만원을 받았다.

태국 출신 선수가 KLPGA 정규 투어에서 우승한 것은 분짠이 처음이다. 특히 KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트 출신으로 KLPGA 투어에서 처음 우승한 선수로도 이름을 남겼다.

LPGA투어에서 조건부 시드로 출전했던 분짠은 2024년 11월에 열린 KLPGA 시드전에서 16위에 올라 2025년 KLPGA 정규투어에 데뷔했다.

첫해 17개 대회에 출전했으나 톱10에 이름을 올리지 못하고 상금 순위도 92위로 밀려 시드를 잃었던 분짠은 다시 정규투어 시드전에서 15위에 올라 2026시즌 출전권을 되찾았다.

전반을 이븐파로 마친 분짠은 11번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 그린에 올린 4.5ｍ의 부담스러운 거리 퍼팅을 떨어뜨려 후반전 첫 버디를 낚았다. 분짠은 12번 홀(파5)에서도 티샷이 러프로 날아갔지만, 두 번째 샷이 페어웨이로 향했고, 어프로치 샷을 홀 2.4m 앞에 떨어뜨린 뒤 2개 홀 연속 버디를 잡아내 2위 이율린과 격차를 2타로 벌렸다.

그는 “태국 선수 최초로 LPGA 정규 투어에서 우승하게 돼 정말 기쁘다”라며 “이번 우승이 단순히 개인적인 의미를 넘어 다른 태국 선수들에게 새로운 기회가 됐으면 좋겠다. 나는 KLPGA 투어와 한국 문화가 정말 잘 맞아서 행복하다”고 말했다.

이율린이 최종 합계 8언더파 208타로 준우승을 차지하며 시즌 첫 톱10에 이름을 올린 가운데 서교림과 이다연이 나란히 최종 합계 7언더파 209타로 공동 3위에 올랐다. 이다연은 역대 5번째로 통산 누적 상금 50억원(50억4628만6959원)을 돌파했다.