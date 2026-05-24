부처님오신날 사찰·전통시장 돌며 민생 행보 밀양·하동·통영 등에 특화 클러스터 구축

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 국민으힘 경남도지사 후보가 부처님오신날인 24일 도내 사찰과 전통시장을 찾았다. 또 농어촌 소멸 위기 극복을 위한 미래 비전 공약을 발표했다.

박완수 후보는 부처님오신날을 맞아 이날 오전 창원 삼학사와 봉원사를 잇달아 방문해 봉축 법요식에 참석했다. 박 후보는 봉축 메시지를 통해 “갈등과 대립보다 배려와 상생을 먼저 생각하는 따뜻한 경남을 만들겠다”며 “도민의 삶에 힘이 되는 미래 비전으로 경남의 대도약을 반드시 이루겠다”고 밝혔다.

법요식 전후로는 신마산 번개시장과 상남시장을 찾아 상인들의 애로사항을 청취했으며, 저녁에는 진동불꽃낙화축제 현장을 방문해 표심 잡기에 총력을 기울였다.

이와 함께 박 후보는 기존 1차 산업 중심의 농어업을 고부가가치 미래 산업으로 전환하는 ‘농어촌 대도약 10대 약속’ 공약을 내놨다. AI와 빅데이터, 스마트팜, 글로벌 유통망을 결합해 농어민의 소득을 높이고 복지를 두텁게 할 계획이다.

박 후보는 고령화와 인력난에 대응하기 위해 농가에 AI 농기계와 방제 로봇 보급을 확대하고, 사고나 질병으로 영농이 어려운 농가에는 일명 ‘경남 농번기 헬퍼’인 대체인력 인건비 일부를 지원하겠다고 약속했다.

권역별 특화 클러스터 구축 안도 구체화했다. 밀양에는 식품전문산업단지형 거점인 ‘경남 농식품 글로벌 수출 Hub’를 구축하고, 하동에는 첨단 농식품 클러스터를 조성할 계획이다.서부경남 일원에는 도라지와 구지뽕 등 지역 생명자원을 활용한 ‘그린바이오 산업 육성지구’가 들어서며, 통영에는 수산식품 생산단지인 ‘오이스원(oyster+one)’을 중심으로 한 ‘K-Oyster 특화 수산식품 클러스터’ 조성을 약속했다.

의령에는 애플망고와 바나나 등 고소득 작물 재배를 위한 ‘아열대작물 스마트 재배 시설단지’를 만들고, 농촌 정착 청년들을 위해 문화시설이 결합된 ‘경남형 스테이 및 워라밸 타운’을 지을 예정이다. 고질적인 인력난을 겪는 산청 단성면과 함양 함양읍 일원에는 ‘외국인 계절근로자 기숙사’를 건립해 안정적인 주거 환경을 제공한다는 방침이다.

박완수 후보는 “농어업은 이제 AI와 데이터, 수출과 바이오가 결합된 경남의 미래 성장산업”이라며 “농어민의 소득은 높이고 복지는 두텁게 해 청년이 돌아오고 돈이 도는 부자 농어촌을 만들겠다”고 강조했다.