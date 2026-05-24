K-문화가 전 세계적으로 인기를 끌면서 광화문광장 방문객이 두 배 가까이 늘어난 것으로 집계됐다.

24일 연합뉴스에 따르면 이달 13∼23일 11일간 광화문광장 방문객은 총 134만7350명으로 작년 같은 기간(71만750명)과 비교해 1.9배 증가했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’, 그룹 방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연 등으로 광화문광장이 전 세계에 알려지고, 광장 주변에서 다양한 이색 행사가 열리면서 방문객이 증가한 것으로 서울시는 분석했다.

매주 금∼일요일 열리는 ‘광화문책마당’과 광장 주변 ‘미디어파사드’, 지난 12일 개장한 ‘감사의 정원’ 등도 관광객 발길을 끌고 있다고 서울시는 덧붙였다.

서울시는 이에 감사의 정원에서 저녁 시간 하늘로 빛을 쏘아 올리는 ‘감사의 빛 23’을 당초 30분 간격으로 10분씩 운영하던 것에서 매일 저녁 8시부터 자정까지 연속 점등하는 형태로 확대 운영하기로 했다.

아울러 6·25 참전국의 희생과 연대를 미디어아트로 재해석한 지하 ‘프리덤 홀’ 운영도 월∼목요일은 기존 오후 8∼10시 개장을 유지하되, 방문객이 많은 금∼일요일은 오후 11시까지 연장 운영하기로 했다.

김창규 서울시 균형발전본부장은 “광화문광장은 시민과 외국인이 꼽은 서울의 랜드마크로 매년 선정되는 곳으로 명실상부한 서울의 상징이자 심장”이라며 “시민에게는 자부심과 여유의 공간으로, 외국인에게는 서울과 세계를 연결하고 자유와 평화의 가치를 전하는 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.