조계사 등 전국 사찰서 봉축법요식 진우스님 “마음 평화, 공존의 빛으로 상생의 미래 열어가자”

[헤럴드경제=김현경 기자] 불기 2570(2026)년 부처님오신날을 맞아 24일 서울 조계사를 비롯한 전국 사찰에서 봉축법요식이 일제히 봉행됐다.

대한불교조계종은 총본산인 서울 종로구 조계사에서 이날 오전 열린 봉축법요식에는 총무원장 진우스님, 정관계 주요 인사, 신도 등 약 1만명이 참석했다.

진우스님은 이날 ‘마음의 평화, 공존의 빛으로 상생의 미래를 열어가자’는 제목의 봉축사에서 “‘천상천하 유아독존(天上天下 唯我獨尊)’의 사자후는 자신의 행복과 평안을 스스로 만들어가야 한다는 가르침”이며 “이웃의 아픔을 외면하지 말라는 자비의 요청”이라고 강조했다.

그러면서 “부처님께서는 원한은 원한으로 풀리지 않으며, 오직 자비와 이해로써만 사라진다고 가르치셨다”며 “한국불교는 국민들의 불안과 사회적 약자들과 함께하며, 갈등과 분열을 넘어 평화 공존의 길을 여는데 앞장서겠다”고 다짐했다. 이어 “잠시 멈추어 스스로를 돌아보는 힘을 기를 때, 우리는 비로소 개인을 넘어 평화로운 공동체로 나아갈 수 있다”고 당부했다.

이날 봉축법요식에 참석한 이재명 대통령은 축사를 통해 “원융회통(圓融會通·서로 다른 쟁론을 화합해 하나로 소통)의 정신을 가슴 깊이 새기며, 하나 된 힘으로 국민과 나라의 위기를 극복해 나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “국민주권 정부는 부처님의 귀한 말씀을 등불로 삼겠다. 국민 한 사람 한 사람의 삶을 더 세심하게 살피고, 가장 낮은 곳의 목소리에 귀 기울이는 나라를 만들겠다”며 “무엇보다 ‘국민의 목숨을 살리는 정부’를 만들기 위해 최선을 다하며, 만인이 존귀하고 누구나 평등하다는 가르침을 실천하겠다”고 다짐했다.

또한 “부처님의 가르침은 오랜 세월 우리 삶에서 고락을 함께하며 국가적 위기와 슬픔을 맞이할 때마다 아픔을 치유하고 소외된 이웃을 품어 안았다. 전쟁과 가난, 재난과 사회적 갈등 속에서도 사찰의 등불은 꺼지지 않았기에 국민은 삶에 지칠 때마다 잠시 걸음을 멈추고 마음의 평안을 얻을 수 있었다”며 “특히 모든 중생이 서로를 배척하기보다 이해하고, 대립하기보다 화합하라는 부처님의 가르침은 우리 사회를 더 단단한 공동체로 만들어 준 든든한 버팀목이었다”고 말했다.

이 대통령은 “미움은 미움으로 사라지지 않고, 오직 자비로써 사라진다”는 부처님 말씀을 인용하며 “지금 우리 사회에도 서로 다른 생각을 화합하고 아우르는 배려와 이해의 정신, 각자도생이 아닌 공존·상생으로 나아가고자 하는 따뜻한 마음이 절실히 필요하다”고 강조했다.

이어 “오늘 전국을 밝힌 연꽃 등 하나하나가 서로의 마음을 잇는 희망의 빛이 돼 대한민국을 더 따사한 공동체로 밝혀주길 소망한다”고 덧붙였다.

이날 법요식에는 단속 사망 베트남 이주노동자 부모, 쿠팡 산재 사망 노동자 부모, 국민건강보험공단 피부양자 자격 인정 성소수자 부부, 세종호텔 해고 노동자, 전쟁없는세상 평화활동가, 아리셀 희생자 유족 대표 등 사회적 약자도 초청돼 부처님오신날의 의미를 함께 나눴다.

아울러 불법 홍포와 불교 발전을 위해 노력해 온 불자들을 격려하는 ‘불자대상’ 시상식도 함께 진행됐다.