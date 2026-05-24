현대경제연구원 보고서

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 한국 수출이 사상 처음으로 7000억달러를 돌파했지만, 반도체에 의존한 구조적 한계도 뚜렷했다는 진단이 나왔다. 연간 수출 1조달러를 달성하려면 K-뷰티·K푸드 등 소비재를 제2의 주력 수출 산업으로 키워야 한다는 주장이다.

현대경제연구원은 24일 ‘수출 1조 달러, K에 달렸다’ 보고서를 통해 “유망 신산업과 소비재 품목을 고부가가치화해 수출 포트폴리오를 다변화해야 한다”며 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면 지난해 연간 수출은 7093억달러로 사상 최초 7000억을 돌파했지만, 반도체 등 특정 품목의 호조에 대한 의존도가 높다는 한계가 있었다. 실제로 2025년 반도체 수출은 전년 대비 22.2% 늘어났지만, 비(非)반도체 품목 수출 증가율은 1.1%에 그쳤다.

연구원은 주요 수출 품목 20개의 2022~2024년 시장점유율을 분석해 4가지 분류로 나눴다. 수요도 좋고 경쟁력도 강한 ‘금상첨화형’을 비롯해 수요가 부진해도 경쟁력으로 버텨낸 ‘고군분투형’, 그리고 시장이 커지는데도 경쟁력을 잃어가는 ‘사상누각형’, 수요와 경쟁력이 동시에 무너지는 ‘설상가상형’ 등이다.

우선 반도체, 선박, 의약품 등 품목을 시장수요와 경쟁력이 동시에 개선된 ‘금상첨화형’으로 분류했다. 글로벌 수요는 부진하지만 제품 경쟁력과 차별화 전략으로 수출을 확대한 품목은 ‘고군분투형’으로 정했다. 고군분투형에는 화장품, 농수산식품이 포함됐다.

보고서에 따르면 화장품과 농수산식품의 경쟁력 기여도는 2023년부터 2024년 사이 각각 22.2%포인트, 14.0%포인트 올랐다. K-뷰티 열풍이 화장품 실구매로 직결되고, K-팝·K-드라마 확산에 따른 한국 식문화 인지도 상승이 농수산식품 수출 경쟁력 강화로 이어졌다는 설명이다.

이차전지와 패션의류 등은 수요가 증가했음에도 경쟁력 약화로 수출이 감소한 ‘사상누각형’으로, 석유제품과 디스플레이 등은 수요 감소와 경쟁력 하락이 동시에 나타난 ‘설상가상형’으로 분류됐다.

연구원은 “연간 수출액 1조달러를 실현하기 위해서는 지속 가능한 질적 성장 기반을 마련해야 한다”며 성장 잠재력이 높은 ‘고군분투형’ 품목에 집중해야 한다고 강조했다.

그러면서 “화장품, 농수산식품 등이 제2의 주력 수출 산업으로 안착할 수 있도록 수출 맞춤형 금융 지원 및 현지 규제 대응 컨설팅을 활성화할 필요가 있다”며 “단순 물량 확대를 넘어 프리미엄 브랜드 전략과 기술 고도화를 통한 고부가가치 수출 구조를 구축해야 한다”고 제언했다.