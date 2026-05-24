불기 2570년 부처님오신날 맞아 봉축법요식 축사 “원융회통 정신으로 위기 극복…성불하십시오”

[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 대통령은 24일 불기 2570년(2026년) 부처님오신날을 맞아 “국민주권정부는 부처님의 귀한 말씀들을 등불로 삼겠다”며 “국민 한사람 한사람의 삶을 더 세심하게 살피고 가장 낮은 곳의 목소리에 귀 기울이는 나라를 만들겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 조계사에서 열린 봉축법요식 축사에서 이같이 말한 뒤 “무엇보다 ‘국민의 목숨을 살리는 정부’를 만들기 위해 최선을 다하며 ‘만인이 존귀하고 누구나 평등하다’는 가르침을 꼭 실천하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 축사에서 “부처님의 가르침은 오랜 세월 우리 삶 속에 함께해 왔고 국가적 위기와 슬픔을 맞이할 때마다 국민의 아픔을 치유하고 소외된 이웃의 안식처가 되었다”며 “전쟁과 가난, 재난과 사회적 갈등 속에서도 언제나 사찰의 등불은 꺼지지 않았고, 그렇기에 우리 국민들은 삶에 지칠 때마다 사찰 앞에서 잠시 걸음을 멈추고 마음의 평안을 얻을 수 있었다”고 짚었다.

이어 “특히 중생들이 서로를 배척하기보다 이해하고, 대립하기보다 화합하라는 부처님의 가르침은 우리 사회를 더 단단한 공동체로 만들어 준 든든한 버팀목이었음이 분명하다”고 의미를 부여했다.

아울러 이 대통령은 석가모니의 ‘미움은 미움으로 사라지지 않고, 오직 자비로써 사라진다’는 말을 인용한 뒤 “지금 우리 사회에도 서로 다른 생각을 화합하고 아우르는 배려와 이해의 정신, 각자도생이 아닌 공존 상생으로 나아가고자 하는 따뜻한 마음이 절실히 필요하다”고 강조했다.

이어 “원융회통(圓融會通·서로 다른 쟁론을 화합해 하나로 소통) 정신을 깊이 새기며 하나 된 힘으로 국민과 나라의 위기를 극복해 나갈 것”이라며 “오늘 전국을 밝히는 연꽃등 하나하나가 서로의 마음을 잇는 희망의 빛이 되어 대한민국 우리 사회를 더욱 따사한 공동체로 밝혀주시기를 소망한다”고 기원했다.

또 “부처님의 자애와 지혜가 온 세상에 더 넓고 더 깊이 전해지길 소망하며 불기 2570년 부처님 오신 날을 다시 한번 봉축드린다”면서 “성불하십시오”라는 말로 축사를 끝맺었다.