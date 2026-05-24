[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 최근 법학전문대학원(이하 로스쿨)이 올해 로스쿨이 신규 개설한 정규 교과목 ‘법과 사회적 책임’에 W병원 우상현 병원장이 강단에 올라 특강을 진행했다고 23일 밝혔다.

지난 18일 열린 강연에서 우상현 병원장은 다른 의료인들이 쉽게 가지 않는 분야에 대한 도전과 임상 현장에서의 실패와 혁신 성공 사례 등 의료 현장에서의 경험을 바탕으로 전문직이 갖춰야 할 윤리의식과 사회적 책임의 의미를 강조했다.

영남대 의대 80학번 출신인 우 병원장은 “자신이 하는 일의 본질적 가치와 사회적 의미를 깊이 인식하는 일이 무엇보다 중요하다“며 ”각자가 배우고 축적해 온 지식과 경험은 개인의 자산에 그치지 않고 사회를 위해 나누고 공유될 때 비로소 그 진정한 의미를 갖는다”고 강조했다.

이어 “환자의 눈물은 의사로 하여금 고통을 함께 느끼게 하는 동시에 한층 더 성숙한 전문가로 성장하게 만드는 계기가 된다”며 “의사와 법조인 같은 전문직은 높은 윤리의식과 책임감을 바탕으로 타인의 삶에 실질적인 도움을 주고 공공의 이익과 사회적 책임을 함께 고민해 나가길 바란다”고 말했다.

서보건 영남대 로스쿨 원장은 “영남대 로스쿨은 앞으로도 다양한 분야의 전문가들과 함께 학생들이 균형 잡힌 시각과 실천적 책임의식을 갖춘 법률가로 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 밝혔다.