27일 용허리 근린공원서 자전거 수리 받을 수 있는 ‘찾아가는 자전거 수리센터’ 열어 타이어 공기압·브레이크 등 무상 점검, 부품 교체 시 부품 비용만 받고 유상 수리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구가 오는 27일 서초2동 용허리 근린공원에서 주민들이 편안하게 자전거 수리를 받을 수 있도록 ‘찾아가는 자전거 수리센터’를 운영한다.

‘찾아가는 자전거 수리센터’는 자전거 수리센터에 방문하기 어려운 주민들을 위해 접근성이 높은 동주민센터 또는 인근 공원에서 일일 수리센터를 운영하는 서비스로 모든 점검은 무료로 운영된다. 타이어 공기압, 핸들 및 브레이크 작동 상태 등 기본적인 자전거 점검이 가능하며, 부품 교체가 필요한 경우에는 타이어, 브레이크 패드 등의 부품 비용만 받고 유상 수리를 받을 수 있어 주민들의 자전거 수리 비용 부담도 줄어들 것으로 기대된다.

이후에는 6월 10일 내곡동주민센터, 24일 잠원동주민센터, 하반기에는 9월 9일 양재2동주민센터, 9월 23일 서초4동 누리숲 어린이공원, 10월 14일 반포3동주민센터 등에서 수리센터 운영이 진행될 예정이다.

서초구는 양재천, 사당역, 방배역 3곳에 자전거 수리센터를 상시 운영하고 있다. 특히 양재천과 사당역 수리센터에서는 세제를 사용하지 않고 고압·고온의 스팀 세척기를 활용해 청소하는 ‘서초 자전거 세척 서비스’도 제공하고 있어 주민들의 호응을 얻고 있다.