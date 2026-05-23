아시아 정상 내고향 감독, ‘북측’ 호칭에 우승 기자회견 중단

[헤럴드경제=김광우 기자] 아시아 정상에 등극한 북한 내고향여자축구단의 리유일 감독이 우리나라 기자의 ‘북측’ 호칭에 불만을 드러내고, 우승 기자회견을 끝내버렸다.

연합뉴스에 따르면 내고향은 23일 오후 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 도쿄 베르디 벨레자(일본)를 1-0으로 꺾고 우승을 차지했다.

경기 후 리유일 감독은 기자회견에 참석해 우승 소감을 밝혔다. 그는 먼저 “창단한 지 14년밖에 안 된 내고향이 아시아 일등이 됐다”면서 김정은 북한 국무위원장과 당에 감사했다.

그러고는 “오늘, 이 순간을 위해 어려운 고비들 이겨내면서 감독의 지휘에 따라준 우리 선수들이 정말 자랑스럽고 대견하다”면서 “우리가 오늘 1등 하도록 성심성의로 지지해주고 받들어준 우리 모두의 가족들과 고마운 분들에게 감사 인사를 전하고 싶다”고 덧붙였다.

내고향은 이번 우승으로 국제축구연맹(FIFA) 여자 클럽 챔피언스컵에 아시아 대표로 출전할 자격을 얻었다.

리 감독은 “내고향은 역사가 대단히 짧은 팀인데 오늘 우리가 아시아 일등팀으로서 세계에 진출하는 역사적인 순간을 맞이했다”면서 “감정, 격정, 이런 거는 이루 말할 수 없다”고 감격스러워했다.

그러고는 “감독으로서 이미 시상식은 끝났고 이제 또 우리는 새롭게 도전해야 할 과제가 앞에 있다”면서 “감독으로서 앞으로 있게 될 큰 무대에서 좋은 성과를 내기 위해 최선을 다하겠다”고 새롭게 각오를 밝혔다.

이후 일이 생겼다. 한 한국 기자가 “‘북측’ 여자축구가 과거부터 수준이 높다”라면서 질문을 시작하자 갑자기 분위기가 싸늘해졌다.

리 감독은 통역관을 향해 ‘북측’이라는 호칭과 관련해 불편한 심기를 드러냈다. 이어 통역관은 “국호를 바르게 해달라”더니 이내 “저 사람 질문은 받지 않겠다”는 리 감독의 의사를 전했다.

리 감독은 곧바로 자리에서 일어나 기자회견장을 떠나 버렸다. 리 감독은 앞서 북한 대표팀을 이끌고 나선 2022 항저우 아시안게임 때 한국과 8강전 승리 후 열린 기자회견에서도 한국 기자가 북한을 “북측”이라고 부르자 “북측이 아니라 조선민주주의인민공화국”이라며 강하게 반발한 바 있다.