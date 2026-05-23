[헤럴드경제=장연주 기자] 미국과 이란 사이의 종전 협상에 진전이 없는 상태가 계속되면, 며칠 내로 미국과 이스라엘이 이란 공습을 재개할 것이라는 보도가 나왔다.

22일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 중재자들이 이런 사태를 막기 위해 총력을 기울이고 있다고 보도했다.

보도에 따르면, 현재 진행중인 회담의 당면 목표는 공식적인 종전 합의가 아니다.

지난 달 8일부터 위태롭게 지속되고 있는 휴전을 연장하고 향후 회담의 틀을 제시할 일종의 의향서(LOI)나 양해각서(MOU)를 체결하는 것으로, 중재자로 회담에 참여중인 파키스탄과 다른 역내 국가들은 미국과 이란 사이에서 이견을 좁히려고 노력하고 있는 것으로 전해졌다.

미국 도널드 트럼프 행정부는 이란의 핵 프로그램을 억제하는 내용을 합의에 포함하기를 원하고 있으나, 이란은 즉각적 합의 사항을 전쟁 종식, 호르무즈 해협의 제한 해제, 금융 제재 완화로 국한하려고 하고 있다.

돌파해야 할 교착 상태는 합의 틀 안에서 어떤 문제를 다루고 어떤 문제를 다음 단계로 미룰 것인지에 관한 이견을 해소하는 것이다.

이런 제한적 합의에도 이르지 못할 경우 미국과 이스라엘은 며칠 동안 이란의 에너지 인프라 등 경제 분야 표적들을 겨냥해 단기간 공습을 단행할 예정이다.

WSJ는 “제한적 합의조차 도출되지 않을 경우 미국과 이스라엘이 며칠 동안 이란의 에너지 인프라 등 경제 분야 표적을 겨냥한 단기 공습에 나설 수 있다”고 보도했다.

한편, 이란은 미국과 이스라엘이 추가 공격에 나설 경우 광범위한 보복으로 대응하겠다고 경고한 바 있어 재차 긴장이 고조될지 주목된다.