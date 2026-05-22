정릉우체국·북악중학교·석계역 버스정류장에 신규 설치...냉·난방·공기청정·버스도착안내 등 스마트 기능 갖춰

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 여름철 폭염과 겨울철 한파로부터 주민을 보호하고 안전한 대중교통 이용 환경을 조성하기 위해 스마트쉼터 3개소를 새로 운영한다.

이번에 신규 조성된 스마트쉼터는 정릉2동 교통광장(정릉우체국 버스정류장), 정릉3동 북악중학교 버스정류장, 석계역 마을버스정류장 등 3개소다. 기존 운영 중인 종암동 숭례초교 앞 스마트쉼터에 이어 추가 설치됐다.

스마트쉼터는 냉·난방 기능과 공기청정 시스템, 버스 도착 안내, CCTV, 무료 와이파이, 휴대전화 충전기 등을 갖춘 스마트 대기 공간이다. 폭염과 한파 상황에서 주민들이 잠시 머물 수 있는 생활밀착형 쉼터 역할을 하게 된다.

구는 이번 스마트쉼터 운영이 어르신과 교통약자 등 대중교통 이용이 많은 주민들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 기후위기 시대 생활 속 안전망 기능도 강화될 전망이다.

성북구 관계자는 “스마트쉼터가 단순한 버스 대기 공간을 넘어 여름철 폭염과 겨울철 한파 상황에서 주민들이 잠시 숨을 돌릴 수 있는 생활 속 쉼터가 되길 바란다”며 “앞으로도 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 행정을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.