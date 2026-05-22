[헤럴드경제=정석준 기자] 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 22일 오후 안성 서인사거리에서 집중유세를 열고 “안성을 경기남부 미래산업과 교통의 연결축으로 만들겠다”고 말했다.

양 후보는 이날 유세에 앞서 안성중앙시장 일대를 돌며 상인들과 시민들을 만나 민생 현장 목소리를 청취했다. 이날 현장에는 김선교 국민의힘 경기도당위원장 겸 총괄선대위원장도 유세를 지원했다.

양 후보는 유세에서 “안성은 평택과 용인, 수도권 남부 산업축을 연결하는 전략적 도시”라며 “지금 안성에 필요한 것은 발전 속도를 끌어올릴 교통망과 산업 기반”이라고 강조했다.

이어 반도체 소부장 특화단지 조성, 평택부발선 추진, 공도 스마트IC 설치, 중부권광역급행철도 기반 확충 등을 제시하며 “기업이 들어오고 청년이 머무는 도시로 만들겠다”고 밝혔다.

또 “안성은 농업과 산업, 물류가 함께 성장할 수 있는 잠재력이 큰 도시”라며 “지역경제와 골목상권까지 살아나는 성장 구조를 만들겠다”고 말했다.

양 후보는 “안성이 살아야 평택·용인과 연결되는 경기남부 산업벨트가 완성된다”며 “대한민국 미래산업의 새로운 성장축을 반드시 안성에서 만들어내겠다”고 강조했다.

김선교 총괄선대위원장은 “안성은 경기남부 산업벨트와 물류축의 핵심 거점”이라며 “양향자 후보와 함께 안성의 교통·산업 발전 속도를 반드시 끌어올리겠다”고 전했다.

이어 “이번 선거는 안성의 미래 성장 동력을 선택하는 선거”라며 “경제와 민생을 살릴 수 있는 후보에게 힘을 모아달라”고 덧붙였다.