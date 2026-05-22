[헤럴드경제=최원혁 기자] 비행 중인 항공기 안에서 한 일본인 승객이 난동을 부렸다는 주장이 온라인에 올라와 맹비난받고 있다.

21일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘일본인 남성이 항공기에서 난동’이라는 제목과 함께 사진이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “(해당 남성이) 인천발 오사카행 항공편에서 일본인 남성이 맨발 노출, 앞좌석 발로 차기, 승객 폭행, 승무원 지시 불응까지 했다”고 적었다.

사진에는 문제의 남성이 맨발 상태로 기내 통로 쪽을 향해 다리를 길게 뻗고 있다. 좌석에 앉아 있는 남성의 얼굴도 공개됐다.

게시글이 빠르게 확산되면서 온라인에선 이 일본인 남성을 향한 비난을 쏟아내고 있다.

누리꾼들은 “어딜 가나 저런 사람은 꼭 있다”, “저 정도면 끌어내려야 한다”, “기내 난동은 단순 민폐가 아니라 안전 문제”, “민폐 수준이 심각하다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 항공사 측 공식 입장이나 실제 경찰 인계 여부 등은 확인되지 않았다.