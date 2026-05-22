[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 22일 “더불어민주당은 후보자가 되려면 ‘갑질 자격증’이 있어야 되는 모양”이라며 “민주당 갑질과 내로남불, 이번 선거에서 확실하게 심판해야 한다”고 강조했다.

장 위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 중앙선대위 회의를 열고 “카르티에 전재수는 보좌진에게 사노비 갑질을 하고 24살 인턴을 총알받이로 삼아 자기 죄까지 떠넘겼다. 슈퍼 철새 김용남은 보좌진 정강이를 걷어찼다”며 이같이 밝혔다.

장 위원장은 또 민주당 우상호 강원지사 후보와 이광재 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보를 향해 “단기 임대 자격증 보유자다. 선거 지면 떠날 계획부터 세워놓은 것”이라며 “마음 편히 떠날 수 있도록 한 표도 줘선 안 된다”고 주장했다.

김상욱 울산시장 후보에 대해선 “내로남불 특급 자격증을 보유했다. 서민 피 빨아 먹는 대부업체 이사로 근무하고 고액 후원금을 받은 게 들통났다. 필리핀 관광 갔다가 성매매 의혹까지 나왔다”고 비판했다.

장 위원장은 정원오 서울시장 후보와 관련해서도 “이재명이 급기야 정원오 선거운동원으로 나섰다. 삼성역 철근누락을 조사하라고 지시하자마자 국토부와 행안부가 기다렸다는 듯 달려들었다”며 “그런데 서울시 보고서를 깔아뭉갠 건 국토부”라고 말했다.

또 “정원오는 닥치고 공사 중지를 외쳤는데, 안전 팔이 정치 선동이다. 불안 선동을 멈추고 토론부터 나오라”고 촉구했다.

장 위원장은 삼성전자 노사 협상과 관련해서는 “이재명이 파업 직전까지 강하게 압박하는 척했다. 그래 놓고 민노총 장관을 보내 노조 뜻대로 합의를 끌어냈다. 본인 손에 피 안 묻히는 조폭 방식”이라며 “노란봉투법을 안 고치면 경제 성장판이 아예 끊어질 것”이라고 말했다.

이 대통령을 향해서는 “이 대통령의 선택적 분노에 대해 한 말씀 드리겠다”며 “스타벅스 사태에 그렇게 분노하려면 정원오 후보가 자신의 조악한 범죄를 감추려 5·18을 갖다 대고 모독한 것에 대해서도 강력히 분노를 표하고 사퇴시켜야 균형 잡힌 모습”이라고 전했다.

송언석 공동선대위원장은 정원오 후보를 겨냥해 “정 후보가 당선되면 GTX-A 삼성역 공사 중지 명령을 내리겠다고 선언했는데 매우 무책임한 행태이자 시장 질서·헌법에 반하는 사회주의적 아이디어”라고 비판했다.

이어 “정 후보부터 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보까지 침대 축구만 하고 토론을 회피한다. 그만 도망치고 정정당당하게 국민 판단을 구해볼 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.