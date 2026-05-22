수요 대응 위해 청주사업장 직접 점검 “하이엔드 품질·빈틈없는 납기 필수” “혁신 위한 선제 투자 아끼지 않을 것”

[헤럴드경제=고은결 기자] 구자균 LS일렉트릭 회장이 빅테크 데이터센터 전력 인프라 핵심 생산 거점인 청주사업장을 찾아 글로벌 시장 공략 의지를 강조했다. 인공지능(AI) 확산으로 급성장하는 북미 데이터센터 시장에서 품질과 납기 경쟁력으로 돌파하겠다는 구상이다.

LS일렉트릭은 22일 구 회장이 충북 청주시 흥덕구 소재 청주사업장을 방문해 배전반 생산라인과 스마트공장, 고압차단기 생산라인 등 주요 제조 현장을 직접 점검했다고 밝혔다. 이번 현장 경영은 최근 급증하는 미국 하이퍼스케일 데이터센터 수요에 대응하기 위한 차원이다.

구 회장은 생산 현장을 둘러본 뒤 임직원들에게 글로벌 시장 확대 전략과 품질 경쟁력의 중요성을 강조했다. 그는 “미국 주도의 하이퍼스케일 데이터센터 시장은 직류(DC) 배전 등 차세대 전력망에서 한 치의 오차도 용납하지 않는다”며 “최고 수준의 하이엔드 품질과 빈틈없는 납기 대응력은 필수”라고 말했다.

이어 “고객의 까다로운 기준을 단순히 만족시키는 데 그쳐선 안 된다”며 “고도화된 스마트 제조 역량으로 글로벌 파트너들을 철저히 압도해야 한다”고 강조했다.

구 회장은 현재의 전력 슈퍼사이클이 글로벌 초일류 기업으로 도약할 기회로 진단하며 강도 높은 혁신도 주문했다. 그는 “글로벌 전력 시장은 지금 거대한 전환기를 맞고 있다”며 “현실에 안주하면 도태될 수밖에 없는 만큼 한계를 돌파하는 과감한 혁신이 필요하다”고 말했다.

이어 “이를 뒷받침할 선제적 투자는 아끼지 않겠다”며 “압도적인 기술 혁신으로 전 세계 전력 생태계의 새 판을 주도할 것”이라고 덧붙였다.

구 회장은 현장에서 근무 중인 노동조합 관계자 및 현장 직원들과도 만나 노사 화합의 중요성도 강조했다. 그는 “아무리 뛰어난 기술과 과감한 투자가 있어도 현장을 지키는 여러분의 헌신 없이는 글로벌 1위의 꿈을 이룰 수 없다”며 “노사가 흔들림 없는 원팀이 돼 파도를 함께 넘어서야 한다”고 말했다.

LS일렉트릭은 구자균 회장의 현장경영을 계기로 전력기기 수요 폭증에 발맞춰 선제적인 생산 라인 증설과 기술 혁신에 박차를 가할 방침이다.

한편 LS일렉트릭은 올해 들어 북미 빅테크 데이터센터 관련 수주 규모만 8000억원을 넘어섰다. 글로벌 전력 기업 블룸에너지와의 데이터센터 배전 솔루션 공급 계약을 비롯해 초고압 변압기, 진공차단기(VCB) 등 대규모 수주에 연달아 성공했다. 회사는 북미 수요에 대응해 텍사스주 배스트럽 캠퍼스와 유타주 자회사 ‘MCM 엔지니어링 II’를 중심으로 생산 역량 확대에도 나서고 있다.