[헤럴드경제=최원혁 기자] 시각장애 유튜버 김한솔이 자신의 유튜브 채널 PD와의 열애 사실을 공개했다.

21일 유튜브 채널 ‘원샷한솔OneshotHansol’에는 ‘이제는 솔직히 공개하는 우리의 연애 이야기. 최초 공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 김한솔은 “정민이랑 처음 영상을 올린 후부터 연애하냐는 질문이 많았다. 그런데 4년 넘는 시간 동안 한 번도 제대로 답한 적이 없었다”며 채널 PD 정민과의 관계를 제대로 밝히겠다고 했다.

말을 끌며 부끄러워하던 김한솔은 결국 “그래서 한솔 정민, 저희 사귑니다. 만나고 있습니다. 연애합니다”라고 정민과의 열애 사실을 공개했다.

김한솔은 “연애 공개를 하면 사람들이 다 알게 되는 건데, 확신이 생기고 공개하는 게 서로에게 좋을 거라고 생각했다”며 공개가 늦어진 이유를 덧붙였다.

그러면서 “나는 장애가 있는데 정민이는 없다. 그럼 ‘여자가 희생하는 거 아니냐. 불쌍하다’라고 하는 이상한 사람들도 꼭 있을 수 있다”며 염려했다.

이어 김한솔은 “그래서 걱정했지만 이제는 내가 어떻게 해 나가는지 보여주면 그런 말들도 사라질 것 같아 공개하게 됐다”고 밝혔다.

정민 역시 “(김한솔은) 방법을 찾는 사람이다. 자기가 못 하는 게 있으면 그걸 어떻게 할 것인지 찾는다”라고 덧붙이며 애정을 드러냈다.