[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 6·3 전국동시지방선거 대구시교육감 선거에 출마한 강은희·서중현·임성무 후보가 법정 선거운동 첫날인 21일 일제히 선거전에 돌입하며 본격적인 표심 잡기에 나섰다.

3선에 도전하는 강은희 후보는 이날 오전 두류네거리에서 출정식을 열고 출근길 시민들에게 인사하며 공식 선거운동을 시작했다. 또 신흥초등학교에서 등교 지도를 한 뒤 달성군 화원읍 화원시장을 찾아 시민들과 만났다.

강 후보는 모든 아이의‘온전한 성장’구현, 한국형 바칼로레아 KB’실현, 새로운‘가능성을 여는 미래인재’육성, 교육공동체와 한마음으로‘글로벌 리더’양성 등을 공약했다.

강 후보는 “대한민국 교육수도 대구, 글로벌 교육수도를 만들겠다”며 “세계적 수준의 배움과 세계적 수준의 가르침이 이뤄지고 세계와 연결되는 교육문화가 살아 숨 쉬는 대구를 만들어가겠다”고 각오를 밝혔다.

대구 서구청장을 2번 지낸 서중현 후보는 교육과 행정의 경험을 살려 대구교육을 바꾸겠다고 강조하고 있다.

서 후보는 이날 오전 대구교육청 인근에서 출정식을 열었으며 선거대책위원회 임명식과 특수교육 종사자 간담회 등의 일정을 소화했다.

서 후보는 이날 사교육비 경감, 교육비 부담 완화, 인공지능(AI)·로봇 특화 학교 운영 등을 공약했다.

서중현 후보는 “대구 교육의 변화를 이끌어낼 강력한 의지와 스케일을 보여주기 위해 5톤 대형 트럭을 활용한 유세를 기획했다”며 “첫날부터 대구 시민분들께서 기대 이상의 뜨거운 성원과 좋은 반응을 보내주셔서 큰 힘이 된다“고 말했다.

진보 성향인 임성무 후보는 이날 오전 7시 대구은행본점 사거리에서 출정식을 한 뒤 국립신암선열공원 참배와 전교조 대구지부 간담회 등을 열었다.

임 후보는 어린이·청소년·교사·학부모가 안심하고 교육권을 누릴 수 있는 행복한 교육공동체 설계, 교사 처우 개선, 공무직 노동조건 개선, 맞춤형 학습지원 체계와 학습 안전망 정비, 평교사가 참여하는 교장 공모제 도입 등을 주요 공약으로 제시했다.

임 후보는 “급변하는 시대에 맞는 교육 혁신이 필요하다”며 “진로·직업 교육 강화와 지역 산업 연계형 인재 육성 시스템 구축에 집중하겠다”고 밝혔다.

지역 교육계에서는 이번 대구교육감 선거가 현직 프리미엄을 가진 강 후보를 중심으로 서 후보와 임 후보가 추격하는 양상 속에서 교육 정책과 이념, 미래교육 방향성을 둘러싼 치열한 경쟁이 이어질 것으로 예상하고 있다.