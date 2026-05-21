대우건설과 경쟁 전망

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 서울 성동구 성수전략정비구역 4지구(성수4지구) 재개발 입찰에 참여하기 위해 보증금 500억원을 전액 현금으로 선납했다고 21일 밝혔다.

성수4지구 재개발은 성수동2가 1동 일대 약 8만9828㎡ 부지에 지하 6층∼지상 64층, 1439가구 공동주택과 부대·복리시설을 짓는 사업으로, 총 공사비는 1조3628억원이다.

시공사 입찰에는 대우건설과 롯데건설이 참여한다. 대우건설도 오는 22일 보증금 납부를 마칠 전망이다. 애초 성수4지구 시공사 입찰은 지난 2월 9일 마감됐지만 조합이 대우건설 제출 서류 미비를 이유로 입찰 무효를 결정해 재입찰 공고를 냈다가 취소된 바 있다. 입찰 마감은 오는 26일이다.

롯데건설 관계자는 “조합원 이익을 최우선으로 성수4지구만을 위한 사업조건을 제안할 예정”이라며 “초고층 시공 기술력을 비롯해 세계적 파트너사들과 협업으로 설계와 브랜드 등 모든 면에서 성수4지구는 대한민국 대표 랜드마크 단지로 완성하겠다”고 말했다.