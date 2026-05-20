- 18대 원장 취임, 국가 전략기술 핵심거점 새 비전 제시

[헤럴드경제=구본혁 기자] “화학연이 국가 전략기술 거점이자 지능형 연구 플랫폼으로 도약하는데 모든 역량을 집중할 계획이다.”

한국화학연구원 제18대 신석민 신임원장이 20일 취임식에서 이 같은 기관 운영 계획을 밝혔다.

신 원장은 취임사에서 “국내 유일 화학 분야 정부출연연구기관인 화학연이 설립 이래 반세기 동안 국가 화학산업의 경쟁력을 끌어올리고 사회적 난제 해결에 기여해왔다”며 “이제는 ‘AI 대전환과 글로벌 기술패권 경쟁을 넘어서는 혁신’을 새로운 과제로 삼아 새로운 도약을 시작하자”고 밝혔다,

그는 인공지능(AI), 블록체인 등의 핵심 디지털 기술이 산업·경제·국가안보의 작동 원리 자체를 재편하고 있다고 분석했다. 또한 한국 화학산업은 단순한 경기 침체가 아니라, 기존의 성장 방식을 근본적으로 다시 묻는 중대한 분기점에 와 있다고 강조했다.

신 원장은 화학연이 주어진 과제를 수행하는 기관에 머무르지 않고, 국가의 미래를 설계하는 전략적 주체로 자리매김해야 한다는 방향성을 제시했다. 이를 위해 ‘자율·소통·몰입’의 가치 위에 ‘지능화’, ‘지속가능성’, ‘초융합’이라는 3대 가치를 새롭게 더해 나가겠다고 밝혔다.

비전 실행을 위한 경영혁신 방안으로 ▷창의적 혁신 생태계 조성 ▷글로벌 인재 허브 구축 ▷지능형 연구 플랫폼 진화의 세 가지 축을 제시했다.

특히 신 원장은 ‘AI for Science’ 패러다임을 본격 도입해 데이터로부터 가설을 도출하고, 신약 개발 분야에서 빠른 연구 속도를 입증한 자율주행 실험실을 이차전지 소재 및 탄소중립 촉매·공정기술 개발 등으로 확대해 소재 탐색 시간을 획기적으로 단축한다는 구상이다.

한편 신 원장은 1985년 서울대학교에서 화학 학사 및 석사 학위를 취득한 후, 1992년 미국 시카고대학교에서 화학 박사 학위를 받았다.

1995년 서울대학교에 부임한 이후 화학부 교수로 재직하며 교무처장, BK화학분자공학교육연구단장 등 주요 보직을 수행했다.

또한 한국화학관련학회연합회 회장, 대한화학회 회장을 역임하며 국내 화학계의 학술 활동과 정책 형성에 폭넓게 기여해 왔다.