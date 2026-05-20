이란 전쟁 발발 후 한국 국적 유조선 통과 사례는 없어 中 유조선 2척도 통과중…전쟁 후 최다 통항 전망

[헤럴드경제=도현정 기자] 블룸버그 통신이 20일(현지시간) 한국 국적의 대형 유조선 한척이 호르무즈 해협 통과를 시도 중이라고 보도했다.

이는 서울에 본사를 둔 HMM의 유니버설 위너호로 전해졌다. 유니버설 위너호의 도착지는 울산이다.

블룸버그 통신은 “유니버설 위너호가 쿠웨이트산 원유를 선적했고, 이날 오전 이란 라라크섬 남쪽을 따라 이란이 승인한 항로에 진입했음을 알리는 신호를 보내기 시작했다”고 보도했다.

이날 유니버설 워너호에 앞서 중국 대형 유조선 두 척도 호르무즈 해협 통과를 시도했다. 블룸버그 통신은 “유니버설 워너호가 통과에 성공한다면 한국 유조선으로서는 최초의 호르무즈 해협 통과가 될 것”이라며 “한국과 중국 유조선 3척이 이곳을 지나면 전쟁 발발 후 호르무즈 해협의 대형 유조선 통항량이 가장 많은 날로 기록되게 될 것”이라고 전했다.