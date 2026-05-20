“무능한 정부가 대한민국 경제 벼랑으로 몰아” “삼전 노조, 즉각 파업 철회하고 협상 나서길”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 삼성전자가 오는 21일 총파업에 돌입하는 데 대해 “정부가 노조의 요구는 다 들어주고 기업의 팔만 비틀려 한 결과”라고 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “무능한 정부가 대한민국 경제를 벼랑으로 몰고 있다. 우리 국민들, 지금 불안을 넘어 공포의 심정”이라며 이같이 말했다.

그는 “삼성전자 노조는 즉각 파업을 철회해야 한다”며 “무리한 요구를 거둬들이고 다시 협상에 나설 것을 강력하게 촉구한다”고 밝혔다.

이어 “진작부터 대통령이 직접 나서야 했던 일”이라며 “전국 시장 돌며 선거운동할 시간에 평택 삼성 한 번이라도 갔어야 했다”고 강조했다.

그러면서 “이제라도 이재명은 대통령으로서 할 일을 하라”고 덧붙였다.

삼성전자 노조는 이날 오전 노사의 임금협상이 정부 사후조정 절차에서도 끝내 합의에 이르지 못하자 예고한 대로 21일 총파업 돌입을 선언했다.

다만 정부는 파업 시 국가적 피해를 막기 위한 긴급조정권 발동을 검토 중이고, 노사 추가 조정도 지원할 방침이어서 극적 타결의 여지는 남아 있는 것으로 보인다.