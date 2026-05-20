박 위원장 “노사가 사후조정 신청하면 지원”

[헤럴드경제=이태형 기자] 삼성전자 사후조정이 불성립되면서 21일 총파업이 현실화되고 있다. 정부가 총파업을 강제로 종료하는 긴급조정권을 발동할 가능성에 대해 박수근 중앙노동위원회(중노위) 위원장은 “말도 안 되는 소리”라고 일축했다.

중노위는 20일 삼성전자 노사에 조정안을 제시해 노측은 이를 수락했고, 사측은 수락 여부에 대해 ‘유보’ 입장으로 서명을 하지 않아 2차 사후조정이 불성립됐다고 밝혔다.

박수근 중노위원장은 이날 회의가 결렬된 뒤 “비록 이번 조정이 최종 합의로 이어지지는 못했지만, 노사가 합의해 사후조정을 요청한다면 언제든지 조정을 개시해 노사 교섭을 지원할 것”이라고 말했다.

박 위원장은 “대립이 많았지만 고용노동부 장관도 도와주고 여러 많은 분이 도와주셔서 노사가 상당히 접근했다”면서도 “두서너 가지에 관해 근본적으로 접근이 안 돼 안타깝게 생각한다”고 말했다.

의견차를 줄이지 못한 쟁점에 대해 박 위원장은 “조정이 불성립됐기 때문에 노사도 서로 비밀유지를 했을 것”이라며 “앞으로 기회가 있기 때문에 말을 안 하는 게, 타결이나 대화 여지를 남겨두는 게 좋을 것 같다”고 말했다.

21일 총파업 돌입 전에 다시 조정 과정이 진행될 수 있느냐는 질문에 “장관이 이번 사후조정을 현장 방문해서 (성사)된 것이라 앞으로 그런 정도가 있을지는 알 수 없다”고 답했다.

노동부 장관이 결정하는 긴급조정권을 논의하느냐는 질문에 박 위원장은 “말도 안되는 얘기 하지 말아라. 누가 그런 얘기를 하느냐”고 말했다.