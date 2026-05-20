‘탁월한 인재육성체계 갖춘 기업’ 평가

현대백화점그룹이 미국 인재개발협회(ATD) 주관으로 열린 ‘ATD 2026 어워즈 리셉션’에서 최고상인 ‘베스트 어워드’를 수상했다고 20일 밝혔다.

ATD의 베스트 어워드는 탁월한 인재육성 체계를 갖춘 기업·기관에 수여되는 상이다. 올해 수상한 총 52개 기업 중 국내 기업은 현대백화점그룹이 유일하다. 국내 유통업계에서도 첫 번째 수상이다. 세계 최대 인재개발 전문기관인 ATD는 전사적인 인재개발 전략과 실행 체계, 비즈니스 연계 성과를 블라인드 방식으로 심사한 뒤 수상기업을 선정해 글로벌 인재개발 분야에서 최고 권위를 자랑한다.

현대백화점그룹은 인재 육성을 단순 교육이 아닌 핵심 경영 전략으로 삼고 있다는 점이 높은 평가를 받았다. 전사 차원의 직급별 성장 체계, 문제 해결형 학습, 교육 콘텐츠 고도화 노력도 호평을 받았다.

현대백화점그룹은 1만4000여명의 임직원이 직급과 역할, 경력 단계에 따라 필요한 역량을 학습할 수 있도록 설계한 ‘직급코스 패스제’를 운영 중이다. 또 1994년부터 실무형 유통 전문인력 양성을 위해 ‘기업대학’을 운영해 1756명에 달하는 졸업생을 배출했다.

이대희(오른쪽) 현대백화점그룹 인재개발원장은 “현대백화점그룹만의 인재육성 철학과 시스템이 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 국내 최고 수준의 연구기관과 협력해 미래형 인재육성 체계를 만들 것”이라고 말했다. 강승연 기자